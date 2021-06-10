Sahte kimlikle 25 maç oynadı 13 gol attı

Profesyonel futbola 2018-19 sezonunda geçen ve 19-20 sezonunda Paris'ten Stuttgart'ın yolunu tutan Silas Wamangituka, Almanya'nın gündeminde. Bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 27 karşılaşmada 13 gol, 4 asist üreten kanat oyuncusunun isim ve yaş bilgileri sahte çıktı.

MENAJERİN BASKISI ALTINDA KALDI

VfB Stuttgart'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; menajerinin baskısı altında kalan oyuncu sahte bir pasaport kullanmak durumunda kaldı. GERÇEK ADI KATOMPA

Alman ekibi, Silas Wamangituka'nın gerçek adının Silas Katompa Mvumpa olduğunu açıkladı. Ayrıca Silas'ın pasaportunda yazan yaştan 1 yaş büyük ve 1998 doğumlu olduğu da belirtildi.

“SON BİRKAÇ YILDIR KORKU İÇİNDE YAŞADIM”

Şu anda çapraz bağları kopan ve sakatlık yaşayan oyuncu ise son yıllarda korku içinde yaşadığını anlatttı. Oyuncu, "Son birkaç yıldır sürekli korku içinde yaşadım ve Kongo'daki ailem için çok endişeliydim. Hikayemi anlatmak benim için zor bir adımdı." ifadelerini kullandı. STUTTGART RESMİ BELGELERİ ALDIĞINI AÇIKLADI

Alman ekibi ise internet sitesinden yayınladıkları açıklamada, oyuncunun eski menajerinin entrikalarının kurbanı olduğunun altını çiziyor. Ayrıca Bundesliga takımı, oyuncunun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden resmi belgeleri aldığını ve geçerli bir lisansa sahip olduğunu da açıkladı.