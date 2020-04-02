Şahit yok, fotoğrafçı yok, kalemini de kendin getir!

MÜNİH’te nikâh daireleri sadece gelin ve damadı içeri alırken, Berlin’deki ilçe nikâh dairelerinden bazıları fotoğrafçıya izin veriyor. Başkentteki nikâh dairelerinden bazıları da memurları virüsten korumak için masa ile memur arasına camdan veya plastikten yapılmış paravan koydurdu. Yeni evlilerin düğün planlarını yapan şirketler de çaresiz. Hiçbir şirket virüs krizinin ne kadar süreceğini öngöremediği için önümüzdeki aylarda düğün planları da yapamıyor. Nikâh defterine imza atan çiftlerin büyük bölümü ise düğün eğlencesini 2021 yılına erteliyor, nikâh yemeklerini de yenilemiyor. Birçok düğün salonu işletmecisi talebin en yoğun olduğu dönemde salonlarını kapalı tutmak zorunda kalıyor.