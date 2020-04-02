MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriŞahit yok, fotoğrafçı yok, kalemini de kendin getir!
GeriAvrupa Şahit yok, fotoğrafçı yok, kalemini de kendin getir!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

Şahit yok, fotoğrafçı yok, kalemini de kendin getir!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şahit yok, fotoğrafçı yok, kalemini de kendin getir!
Abone Olgoogle-news

Kovid-19 salgını Almanya’da hayatın her alanını olumsuz etkiledi. Ülkede birçok belediye, koronavirüs nedeniyle nikâh törenleri için bir takım önlemler aldı. Ülke genelinde neredeyse tüm belediyeler nikâh şahitlerinin, fotoğrafçıların ve davetlilerinin törenlere katılmasını yasakladı. Hatta kimi nikâh daireleri gelin ve damada mektup yazarak nikâh defterini imzalamak için tükenmez kalemini de beraberinde getirmelerini istiyor.

MÜNİH’te nikâh daireleri sadece gelin ve damadı içeri alırken, Berlin’deki ilçe nikâh dairelerinden bazıları fotoğrafçıya izin veriyor. Başkentteki nikâh dairelerinden bazıları da memurları virüsten korumak için masa ile memur arasına camdan veya plastikten yapılmış paravan koydurdu. Yeni evlilerin düğün planlarını yapan şirketler de çaresiz. Hiçbir şirket virüs krizinin ne kadar süreceğini öngöremediği için önümüzdeki aylarda düğün planları da yapamıyor. Nikâh defterine imza atan çiftlerin büyük bölümü ise düğün eğlencesini 2021 yılına erteliyor, nikâh yemeklerini de yenilemiyor. Birçok düğün salonu işletmecisi talebin en yoğun olduğu dönemde salonlarını kapalı tutmak zorunda kalıyor.

Şahit yok, fotoğrafçı yok, kalemini de kendin getir

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle