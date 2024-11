Sağlık sigortaları cep yakacak

AYHAN CAN / Fotoğraf: dpa

AYHAN CAN / Fotoğraf: dpa

Haberin Devamı

Haberin Devamı

BİLİNDİĞİ gibi yıllık brüt geliri 69 bin 300 Euro’nun altında kazancı olan herkes için geçerli olan yasal sağlık sigortası zorunluluğu nedeniyle, birçoğumuz sağlık sigortası aidatına yapılacak zamdan olumsuz yönde etkileneceğiz. Sağlık sigortası primi, tüm sigorta kuruluşları için aynı olan yüzde 14.6 genel prim oranı ile her kurumun belirlediği ek prim oranının birleşiminden oluşuyor. Hem genel prim oranı hem de ek prim oranı, işçi ve işveren arasında, emekliler içinse emekli ve emeklilik sigortası arasında eşit olarak paylaşılıyor. Ek prim oranı ise 2024 yılı itibariyle ortalama olarak yüzde 1.6’dan yüzde 1.7 seviyesine yükseldi. Sağlık sigorta kuruluşları için bu oran bağlayıcı değil. Her sağlık sigorta kuruluşu, ek prim oranını belirlerken bu oranın altında ya da üstünde bir oran da belirleyebilir, çünkü her sigorta kuruluşu kendi prim oranını bağımsız olarak tespit etme hakkına sahip.

EN UCUZU VE EN PAHALISI HANGİSİ?

Alman Tüketici Koruma Vakfı’nın ekim ayında yaptığı sağlık sigortası karşılaştırmasına göre, üç bölgesel ve üç ulusal sigorta kuruluşu artan maliyetler ve sunduğu ek sağlık hizmetler nedeniyle olağanüstü ek prim artışıyla prim aidatını ciddi oranda artırdı. Bunlar sırasıyla şöyle; Bertelsmann BKK yüzde 17.1, BKK Scheufelen yüzde 17.35, BKK24 yüzde 17.85, Heimat Krankenkasse yüzde 17.1, IKK gesund plus yüzde 16.99 ve mhplus BKK yüzde 17.16. Yapılan inceleme sonunda, şu an itibariyle en pahalı sigorta kuruluşu KKH Kaufmännische Krankenkasse olup, toplam prim oranı yüzde 17.88 seviyesinde seyrediyor. 2024 yılı için şu anda ülke genelinde en ucuz sigorta kuruluşu ise toplamda yüzde 15.50 prim oranıyla BKK Firmus seçildi. Bu sigorta kuruluşu, üyelerinden sadece yüzde 0.9 oranında ek prim talep ediyor.

SİGORTANIZI DEĞİŞTİRİN, TASARRUF EDİN

Daha uygun bir sigorta kuruluşuna geçiş yapmak suretiyle aile bütçenizde büyük miktarda tasarruf sağlayabilirsiniz. Elde edeceğiniz tasarruf miktarı gelirinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, aylık 3 bin Euro kazanan biri en yüksek ek prim oranına (örneğin yüzde 3.28) sahip sigorta kurumundan daha uygun bir kuruluşa geçtiğinde yılda yaklaşık 430 Euro tasarruf edebilir. Aylık kazancı 5.175 Euro olan yüksek gelirli bir birey için ise yıllık tasarruf yaklaşık 740 Euro’yu bulabilir. Serbest çalışanlar ise çifte avantajdan yararlanabilirler, çünkü onlar tüm primi kendi ceplerinden ödedikleri için hem işveren hem de çalışan payına düşen prim tasarrufundan faydalanabilirler. Diğer tüm sigortalı çalışanlar için prim ödemesi işçi ve işveren arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Haberin Devamı

OLAĞANÜSTÜ FESİH HAKKI

Normalde sigortalılar, bir yıl boyunca sigorta kuruluşlarına bağlı kalmak zorundadır. Ancak prim oranında bir artış olması durumunda bu bağlılık sona erer. Bu durumda sigortalılar, özel fesih hakkına sahip olup, sigorta kuruluşlarını iki aylık bir fesih süresi ile ay sonuna kadar değiştirebilirler. Genelde bu süreç ocak ayında gerçekleşir. Başka bir sigortaya geçmek için yeni sigorta nezdinde yazılı başvuruda bulunmak yeterlidir. Yeni sağlık sigortası eski sigorta kuruluşundan ayrılma işlemini üstlenir. Temel olarak, sigorta kuruluşları serbestçe seçilebilir. Sigortalı kişi, yaşı ilerlemiş ya da tedavi görmekte olsa bile, başka bir sağlık sigortasına geçiş yapabilir. Ancak önemli olan nokta, sigorta kuluşunun sigortalının bulunduğu eyalette hizmet veriyor olması gerekiyor.

Haberin Devamı

GEÇİŞLER ARTIK DAHA KOLAY

2021 yılından itibaren sigorta kuruluşları arasındaki geçişler önemli ölçüde kolaylaştırılmıştı. Teorik olarak sigortalılar, tıpkı araç sigortasında olduğu gibi, her yıl daha uygun bir sigorta kuruluşuna geçiş yapabilirler. Örneğin, ocak ayı sonunda fesih işlemi gerçekleştiren biri, nisan ayı başında yeni bir sigorta kuruluşuna geçebilir. Sigorta kuruluşu prim oranını artırırsa, artışın uygulandığı ayın sonuna kadar özel fesih hakkı geçerli olur. Normal fesih durumunda ise fesih süresi bir sonraki ay sonunda yürürlüğe girer. Ocak 2021’den itibaren, sigorta kuruluşuna bağlı kalma süresi 18 aydan 12 aya indirilmişti, bu nedenle teorik olarak her yıl sigorta değişikliği yapılabilir.

Haberin Devamı

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURU YETERLİ

Ayrıca, değişiklik işlemi de oldukça kolaylaştırılmıştı. Yeni sigorta kuruluşuna çevrim içi olarak başvurduktan sonra ve işverene değişiklik bildiriminde bulunmak yeterli oluyor. Eski sigorta kuruluşunuza fesih bildiriminde bulunmanıza gerek yok. Yeni kuruluş bu işlemi elektronik ortamda gerçekleştirecektir. Dolaysıyla sigorta değişimi sırasında sigortasız kalma riskiniz de yok. Ancak daha uygun bir sigorta kuruluşuna geçiş yaparken, cebinizde kalan yani tasarruf ettiğiniz prim miktarı, gelir vergisi kapsamında vergilendirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Bu durumda, tasarrufun bir kısmı vergiye gidebilir. Ayrıca, yeni ve daha uygun olan sigorta kuruluşunu seçerken, diş temizliği, osteopati veya homeopati gibi arzu ettiğiniz veya ihtiyaç duyduğunuz ek hizmetleri sunup sunmadığını kontrol etmek sizin için önemli olabilir.

Haberin Devamı

600 MİLYON EURO BÜTÇE AÇIĞI VAR

Alman Tüketici Koruma Vakfı Warentest’e göre, prim artışları yasal sağlık sigortalarının bütçe açığından kaynaklanıyor. 2023 yılının ilk yarısında bu açık toplamda 600 milyon Euro’yu aştı. Bu açığın bir kısmı, sigorta kuruluşlarının rezervlerinin bir kısmının Sağlık Fonu’na aktarma zorunluluğundan kaynaklandığı bildiriliyor. Bu fondan, sigorta kuruluşlarına sigortalıları için sağladıkları hizmetlerin finansmanı için mali destek sağlanıyor. Ekonomik gidişat ve dünya çapında yaşanan gelişmelerin yanı sıra yaklaşan hastane reformu nedeniyle sigorta kurumları önümüzdeki yıl için harcama riskleri öngörüyor. Tahmin komitesi, yaklaşık 3.2 milyar Euro açık bekliyor. Ayrıca, 2023’ün aksine bu yıl federal hükümet tarafından sigorta kuruluşlarına ek ödeme yapılmadı ve Federal Sağlık Bakanlığı bütçesi 2024 yılı için önemli ölçüde azaltılmıştı.

-BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?-

SIK SIK HASTA OLAN BİRİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

BU haftaki Hürdanış Köşesi’nin sonunda Almanya’da iş hukukundan bir soruya yer vermek istiyoruz. Konu, tekrarlayan uzun süreli hastalık ve ardından gelen işten çıkarılma korkusu. Uzun süren raporlu olan bir çalışanın, bundan dolayı işten çıkarılması yasal mı? Gelecek haftaki köşemizde, işverenlerin hangi durumlarda bu seçeneğe başvurabileceğini ve bunun çalışanlar için ne anlama geldiğini, bir uzman gözüyle irdeleyeceğiz. Bu köşeyi takip etmeyi devam ediniz. Bu bağlamda tüm okurlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum.