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Avrupa
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:42,Son Güncelleme:

Sağlık çalışanları yeni bir akım başlattı

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Sağlık çalışanları yeni bir akım başlattı
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Futbolu özleyen sağlık çalışanları, giydikleri kıyafetlerin arkasına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazmaya başladı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Belarus dışındaki tüm ülkelerdeki futbol organizasyonlarının ileri bir tarihe ertelenmesine neden olmuştu.

Haftalar geçtikçe futbol hasreti tavan yaparken, sağlık çalışanlarımız da bu özlemi kendilerince dile getirdi.

YENİ BİR AKIM BAŞLADI
Virüsün en çok etkilediği meslek grubu olan sağlıkçılar, giydikleri kıyafetlerin arkasına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazarak yeni bir akım başlattı.

Sağlık çalışanları yeni bir akım başlattı

Sağlık çalışanları yeni bir akım başlattı

Sağlık çalışanları yeni bir akım başlattı

Sağlık çalışanları yeni bir akım başlattı

Sağlık çalışanları yeni bir akım başlattı

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