Sağlık çalışanları yeni bir akım başlattı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Belarus dışındaki tüm ülkelerdeki futbol organizasyonlarının ileri bir tarihe ertelenmesine neden olmuştu.

Haftalar geçtikçe futbol hasreti tavan yaparken, sağlık çalışanlarımız da bu özlemi kendilerince dile getirdi.

YENİ BİR AKIM BAŞLADI

Virüsün en çok etkilediği meslek grubu olan sağlıkçılar, giydikleri kıyafetlerin arkasına sevdikleri futbolcuların isimlerini yazarak yeni bir akım başlattı.









