Sağlık Bakanı’ndan farklı dillerde aşı çağrısı

BAŞTA Türkçe olarak seslenen Mückstein, “Sizi koronavirüs aşısı için şimdi randevu almaya davet ediyorum. Her aşı önemli” ifadelerine yer verdi. Mückstein’in Youtube kanalı üzerinden yayımlanan mesajı ilk gün 20 binin üzerinde tıklandı. Mesaj ayrıca diğer tüm sosyal kanallarda da paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise haziran ayında günlük 100 bin kadar olan aşı uygulamasının son günlerde 40 bine kadar düştüğü, vatandaşları aşıya ikna etmek için yeni atılımlara ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Hekimler Odası Başkanı Thomas Szekeres de aşılama sayılarının yeterli derecede olmadığını belirterek, vatandaşları aşı olmaya çağırdı. Koronavirüsün neden olduğu ağır hastalık vakalarından korunmanın tek çaresinin aşı olduğunu belirten Szekeres, “Yeni kısıtlamaların gelmesi istenmiyorsa, nüfusun büyük çoğunluğunun aşı olması gerekir” dedi. Avusturya’da şimdiye kadar toplam 9 milyon 883 Bin 444 aşı yapıldığı, nüfusun yaklaşık yüzde 54’ünün komple aşı olarak koruma kazandığı bildirildi.