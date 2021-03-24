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Avrupa
MÜNİH - Fotoğraflar: Alamy.com
Haber Giriş: 24.03.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

Sağlık alanında kenevire ilgi arttı

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Sağlık alanında kenevire ilgi arttı

Almanya’da tıbbi amaçlı kenevir kullanımının giderek arttığı ortaya çıktı. 2017’den bu yana sağlık alanında reçeteyle satılan kenevir bazlı medikal ürünler, çoğunlukla epilepsi ve ms hastalıklarının yanı sıra kemoterapi tedavisinin yan etkilerini hafifletici ilaç olarak kullanılıyor.

KENEVİRİN en fazla rağbet gördüğü bölgenin ise Bavyera eyaleti olduğu belirtiliyor. Kenevir içeren ilaçların ilgi görmesi nedeniyle çok sayıda ilaç şirketinin yatırım için sırada beklediği ifade edildi. Diğer yandan pandemi sürecinde kaçak kenevir yetiştiriciliğinin de arttığına işaret eden ilgili kurumlar, diğer bazı ülkelerde olduğu gibi düşük dozajlarda kullanımın yasal hale getirilmesi önerisinde bulunuyor. SPD Partisi’nin gelecek seçimler için söz konusu yasallaştırmanın parti programına alacağı belirtildi.

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