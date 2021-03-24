Sağlık alanında kenevire ilgi arttı

KENEVİRİN en fazla rağbet gördüğü bölgenin ise Bavyera eyaleti olduğu belirtiliyor. Kenevir içeren ilaçların ilgi görmesi nedeniyle çok sayıda ilaç şirketinin yatırım için sırada beklediği ifade edildi. Diğer yandan pandemi sürecinde kaçak kenevir yetiştiriciliğinin de arttığına işaret eden ilgili kurumlar, diğer bazı ülkelerde olduğu gibi düşük dozajlarda kullanımın yasal hale getirilmesi önerisinde bulunuyor. SPD Partisi’nin gelecek seçimler için söz konusu yasallaştırmanın parti programına alacağı belirtildi.