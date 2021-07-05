Sabriye Şengül’den büyük başarı!

Türk dövüş dünyasının starlarından Sabriye Şengül, Vahit İpek ve Mücahit Kulak güçlü rakiplerini yenerek Vendatta Dünya Şampiyonluk kemerine ulaştılar. Ringe çıkan diğer sporcularımız da adeta destan yazarak, rakiplerine ringi dar ettiler. Sultangazi’de yer alan IBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksinde düzenlediği dev dövüş galası 16 ülkeden naklen yayınlanırken, dünya çapında büyük ilgi çekti. Vendetta Organizasyon yönetim kurulu başkanı Bülent Sağlam, İstanbul’daki galadan son derece memnun kaldıklarını belirterek, ‘Ülkemizi dünya dövüş sporları arenasında zirveye taşımak istiyoruz. Altyapıdaki yetenekli gençlerimizden 16 yeni sporcu keşfettik ve bunları önümüzdeki dönemlerde ülkemizde düzenleyeceğimiz dövüş galalarında ringlerle buluşturduktan sonra dünya çapındaki organizasyonlara taşıyarak, yeni fırsatlar vereceğiz. Sultangazi belediye başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendileri galamızı çok beğendiğini ve önümüzdeki dönemlerde daha büyüğünü yapmak için bizlerle birlikte çalışmak istediklerini ifade ettiler’ dedi. Vendatta organizasyon Türkiye Sorumlusu İbrahim Dağdeviren, 16 Ekim tarihinde Volkswagen Arena’da dev bir galaya daha imza atacaklarını belirterek, ‘Özellikle Sabriye Şengül, MMA dalında Macar sporcu Martina Gemrani, karşısında muhteşem bir mücadele verdi. Rakibini yere yıkarak verdiği mücadeleyi nakavtla kazanmayı başardı. Dövüş sporlarını ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz ve bu doğrultuda önümüzdeki dönemlerde daha çok gala düzenleyerek, sporcularımıza şans vereceğiz’ dedi.

