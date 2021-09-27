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HABERLERAvrupa Haberleri

Rutte’nin güvenli artırıldığı iddiası

#Hollanda#Hollanda Başbakanı Mark Rutte#Rutte’Nin Güvenliği Artırıldığı İddiası
Rutte’nin güvenli artırıldığı iddiası

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye yönelik olası saldırı veya kaçırılma olabileceğine ilişkin alınan istihbarat üzerine, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürüldü.

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YEREL medyada çıkan haberlerde, Rutte’nin, Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunduğu belirtildi. Haberde, önemli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rutte’nin, ‘mocro-mafya’ adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu ifade edildi. Rutte’nin tehdit altında olduğu istihbaratının, eylül başında alındığı vurgulanan haberde, başbakanın etrafında farklı zamanlarda ‘mocro-mafya’ örgütünden sözde ‘gözcülerin’ tespit edildiği aktarıldı. Yetkililerin konuyla ilgili henüz açıklama yapmak istemediği kaydedildi.

 

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#Hollanda#Hollanda Başbakanı Mark Rutte#Rutte’Nin Güvenliği Artırıldığı İddiası