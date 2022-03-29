Rusya’dan bir hamle daha!..

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Tagesschau programında yer alan habere göre, Rusya Adalet Bakanlığı, farklı dillerde yayın yapan Deutsche Welle’yi yabancı istihbarat birimleri olarak tanımlanan kuruluşların yer aldığı listeye ekledi. Deutsche Welle’nin Moskova bürosunu şubat başında kapatan Rusya, ülkede görev yapan çalışanlarının akreditelerini de iptal etmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan DW Genel Yayın Yönetmeni Peter Limbourg ise Rusya’nın son girişiminin beklenen bir adım olduğunu, bölgeye yönelik Rusça yayınları Almanya ve Letonya’daki stüdyolarından yapmaya devam edeceklerini söyledi. Almanya’nın, Rus yayın organı RT’nin Almanca yayınlarını yasaklamasına tepki olarak Rusya da DW bürolarını kapatmıştı. Rus sansür dairesi Roskomnadsor, ayrıca önceki gün yaptığı açıklamayla Bild gazetesinin internet sayfasına erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.