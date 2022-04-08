‘Romanlar toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır’

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BAKAN Keul sözlerine şöyle devam etti: “Sinti ve Romanlar Avrupa’nın en büyük azınlığı. Kültürleri birkaç kıtada birden yaşıyor. Onların, güzel sanatları, edebiyatı, dansı, filmi, tiyatrosu ve müziği hayatımızı zenginleştiriyor. Uluslararası Roman Günü’nde bu kültürel mirası kutluyoruz. Sinti ve Romanlar, çeşitlilik içeren toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle dilleri, kültürleriyle toplumumuzda görünür olmaları önemlidir. Federal hükümet, Sinti ve Romanların maruz kaldığı yapısal ırkçılığa karşı harekete geçmek için gerekli koşulların oluşmasının takipçisi olacaktır. Ayrıca, Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın anti-ziganizm çalışma tanımının uygulanması için uluslararası düzeyde çalışmak ve Almanya’da AB-Roma Stratejisi 2030’un uygulanması da buna dahil. Aklım bugün Ukrayna’da yaşayan yaklaşık 400 bin Roman’da. Herkes gibi onların da yardım malzemelerine erişimleri sağlanmalıdır. AB’de ve ayrıca burada Almanya’da, onlara ikinci sınıf mülteci muamelesi yapılmadığından emin olmalıyız.”

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AYRIMCILIĞA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Uluslararası Roman Günü her yıl 8 Nisan’da kutlanıyor. Bugün, 8 Nisan 1971’de Birinci Dünya Roman Kongresi’nde Roman Sivil Hakları hareketinin başlangıcı anılıyor. Gün, Romanların kültürünü onure ederken, aynı zamanda süregelen ayrımcılığa da dikkat çekiyor.

Son yasama döneminde, Bağımsız Antiziganizm Komisyonu, Antiziganizm’e karşı bir Federal Hükümet Komiseri atanmasını kararlaştırdı ve Avukat Mehmet Daimagüler bu görevi Mayıs ayından itibaren üstlenecek.