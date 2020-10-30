Rekorların adamı Lewandowski

Bayern Münih formasıyla Almanya Ligi'nde birçok rekora imza atan Robert Lewandowski, yine tarihe geçti. Bundesliga'da en çok gol atan yabancı olan ve arka arkaya 11 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elinde bulunduran Polonyalı, ligde geride kalan 5 haftada attığı 10 golle de bir ilke imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde de en çok gol atan 30 yaş üstü isimler arasında ilk sırayı aldı. Lewa'yı 6 golle Vardy, 5 golle de Caputo takip ediyor.