Rekor geliştirmeye devam ediyor!

Forma giydiği 18 karşılaşmada toplam bin 501 dakika sahada kalan 32 yaşındaki Lewandowski, 63 dakikada bir gol atma ortalaması tutturdu. Lewandowski 2018-2019 sezonunda 34 maçta 22 gol atarak gol krallığı olurken, bu sezon 18 maçta çoktan 22 golü geçti bile. Lewandowski'nin beşi penaltıdan bu sezon 24 golü bulunuyor. Dortmund forması giydiği 2013-2014 Sezonu'nda 20 golle ilk kez en çok gol atan futbolcu olan Lewandowski, ikinci gol krallığı tacını 2015-2016 sezonunda Bayern Münih formasıyla başına taktı. Bir sonraki sezon gol krallığı yarışında Pierre Emerick Aubameyang'ın gerisinde kalan golcü futolcu, ardından 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında yine en çok gol atan futbolcu olmayı bildi. EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Bayern Münihli futbolcuyu gol krallığı sıralamasında bu sezon Frankfurt'ta forma giyen Andre Silva izliyor. Silva 18 maçta sahaya çıktı. 16 kez gol sevinci yaşadı. Bin 537 dakika sahada kalan Silva, 96 dakikada bir gol ortalaması yakaladı. Silva, beş golü penaltıdan buldu. Dortmund'da oynayan Norveçli Erling Haaland ise 14 maçta oynadı. Attığı gol sayısı da 14. Haaland bin 181 dakika oynama fırsatı buldu. 84 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Haaland bu sezon iki penaltı kullandı. Birini gole çevirdi, diğerini kaçırdı. Cumartesi günü Augsburg ile oynanan karşılaşmada penaltıyı kaçırmıştı.