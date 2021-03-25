Reichelt geri döndü

Axel Springer yayınevinden yapılan açıklamada, Reichelt’in görevine geri döndüğü belirtilirken, yönetim kadrosunda yeni yapılanmaya gidildiği belirtildi. Bundan böyle Bild am Sonntag gazetesinin yayın yönetmeni Alexandra Würzbach, Julian Reichelt’le birlikte Bild grubunun eşit sorumlusu oldu. Würzbach, Reichelt’in geçici görevden alınmasından sonra Bild’in de geçici genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.