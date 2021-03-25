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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Reichelt geri döndü

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Reichelt geri döndü

Hakkında, çalışanlarına mobbing yaptığı ve konumunu kullanarak kadınlara olumsuz tavır uyguladığı suçlamaları nedeniyle kendi isteğiyle geçici görevden alınan Julian Reichelt, görevine geri döndü.

Axel Springer yayınevinden yapılan açıklamada, Reichelt’in görevine geri döndüğü belirtilirken, yönetim kadrosunda yeni yapılanmaya gidildiği belirtildi. Bundan böyle Bild am Sonntag gazetesinin yayın yönetmeni Alexandra Würzbach, Julian Reichelt’le birlikte Bild grubunun eşit sorumlusu oldu. Würzbach, Reichelt’in geçici görevden alınmasından sonra Bild’in de geçici genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

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