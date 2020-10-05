Rapor alıp işe gitmeyenlerin sayısı düştü

SAĞLIK Kasası AOK’nın Almanya Başkanı Martin Litsch, rapor alan çalışan sayısının geçen yıla göre düşük olmasının nedenlerinden birinin, insanların hastalık kapma korkusuyla doktora gitmemeleri olduğunu söyledi. Litsch “İnsanlar doktora gitmeleri durumunda virüs kapmaktan endişe ediyor. Ayrıca salgın korkusuyla insanlar kendilerini diğer salgınlardan da iyi koruyor. Evde çalışma nedeniyle iş arkadaşlarından grip ve benzeri hastalıkları kapma riski de azaldı” dedi.

KADIN DAHA FAZLA ALIYOR

AOK’nın verdiği bilgiye göre geçen yıl çalışanların yüzde 5.2’si mayıs ayında rapor alarak işe gidemezken, bu yılın aynı ayında oran yüzde 4.4’e düştü. 2019 yılının Ağustos ayında rapor alanların oranı yüzde 4.7 iken, bu oran 2020 yılının aynı ayında yüzde 4.4’e geriledi. AOK’nın duyurduğu bilgiye göre kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha sık rapor alarak işe gelmediği de ortaya çıktı. Buna göre 2020 yılında kadın açılışanların yüzde 4.5’i erkek çalışanların ise 4.4’ü rapor alarak işi gitmedi. Bu oran geçen yıl kadınlarda yüzde 5.3, erkeklerde ise 5.1’di.