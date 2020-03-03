Ramelow AfD’li Höcke ile yarışacak

THÜRINGEN’in yeni başbakanının kim olacağı yarın yapılacak seçimle belli olacak. Seçimde zafer kazanan Sol Parti Bodo Ramelow’u, sandıktan ikinci güç olarak çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) de Björn Höcke’yi başbakan aday gösterecek. Diğer dört parti ise aday çıkarmayacak. Adayların başbakan seçilmesi için ilk iki turda salt çoğunluğa ulaşması gerekiyor. 90 sandalyeli Meclis’te iki adaydan biri ilk iki turda 46 oy alamazsa üçüncü tura geçilecek. Eyalet anayasasına göre üçüncü turda nispi çoğunluğa ulaşan aday eyalettin yeni başbakanı olacak. Ramelow’u Sol Parti ile birlikte Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekliyor. Üç partinin milletvekili sayısı 42. AfD’nin Meclis’te 22 milletvekili var. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) 21 ve Hür Demokrat Parti (FDP) de 5 milletvekiliyle Meclis’te temsil ediliyor.

CDU VE FDP İKİ PARTİYİ DE DESTEKLEMEYECEK

Thüringen Eyalet Meclisi’nde 5 Şubat’ta yapılan ilk seçimde AfD’nin oyununa gelen FDP’li Thomas Kemmerich nispi çoğunlukla başbakan seçilmişti. Seçim sonucu Almanya’da siyasi depreme yol açmıştı. Kemmerich baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Yarın yapılacak oylamada CDU ve FDP Ramelow’a yine destek vermeyeceklerini açıkladı. İki parti aşırı sağ görüşleriyle tanınan Höcke’yi de desteklemeyeceklerini belirtti. İki partinin çekimser oy kullanması bekleniyor. Ancak CDU ve FDP içinde bazı milletvekillerinin Ramelow’a oy vermesi de sürpriz olarak görülmüyor. 5 Şubat’taki seçimde Ramelow, 44 oy almıştı. Yarınki seçimde büyük bir sürpriz yaşanmazsa Ramelow başbakan seçilecek. 2014 ile 2019 yılları arasında eyalette başbakanlık yapan Ramelow, aynı gün bakanlarını açıklayacak. Sol Parti, Yeşiller ve SPD koalisyon yapma konusunda anlaşmıştı. Üç parti eyaleti beş yıl boyunca azınlık hükümetiyle yönetecek.