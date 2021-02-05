Yakın zamana kadar Sampaio Correa için forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Marica karşısında bir galibiyet yakalayarak takımını Carioca Şampiyonasına gönderdi. Rakip takımla alay etmek için yapılan çılgın kutlama, Carioca'ya beklenmedik dönüş sağladı.

Oyuncu şortunu indirip, rakiplerine cinsel organını gösterince, iki takım arasında kavga çıktı. Futbolcunun hareketini inceleyen disiplin kurulu, bu tip hareketlerin spor disiplini ve ahlakını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 maç men cezası verdi. Carioca'nın takımı Portuguesa do Rio'nun karara itiraz ettiği belirtildi.

Rakip takım oyuncularına cinsel organını gösteren Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verildi. Carioca, Marica futbolcuları ve teknik ekibin kendisine defalarca hakaret ettiğini ve ırkçı ifadeler kullandıkları için tepki gösterdiği iddiasında bulundu. Aynı zamanda sınırı aştığını söyleyen futbolcu, taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Carioca, "Rakip takım, onlarla oynadığımız son üç maçta bana hakaret edip, "Pislik, alkolik ve şişman maymun dediler. Olanlardan rahatsız oldum" açıklamasında bulundu.