‘Putin savaş rotasından çıkarılmalı’

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Savaşın yayılma tehlikesi bulunduğuna dikkati çeken Ertuğ, “Putin’in, Ukrayna’ya karşı savaşı, Avrupa’da ve dünyada yeni bir dönemin başlangıcıdır. Siyasi durumun temelde değiştiği gerçeğine göz yummamalıyız. Önce Ukrayna halkını desteklemeli ve acil acıyı reddetmeliyiz. Putin’i savaş rotasından çıkarmalı ve savaşın AB’deki diğer ülkelere yayılmasını engellemeliyiz” dedi. Ertuğ, Zelenski’nin “Bizi yarı yolda bırakmayın” çağrısını hatırlatarak, mültecilerin artık sığınma başvurusu olmadan AB’ye kabul edildiğini kaydetti.