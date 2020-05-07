Puma’ya da 900 milyon Euro kredi

ŞİRKETTEN yapılan açıklamada yılın ilk üç ayında kârdan yüzde 60 oranında zarar edildiği duyurulmuştu. Yılın ilk çeyreğinde şirketin kazancının 36 milyon 200 bin Euro’ya düştüğü de açıklamada belirtildi. Şirketin ciro kaybı da bir milyar 300 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Puma salgın nedeniyle önce Çin’deki fabrikasını kapatmış, ardından da Amerika ve Avrupa’daki üretimini tamamen durdurmuştu. Devletten destek isteyen Puma’nın aldığı kredinin 625 milyonluk bölümüne KfW bankası kefil olurken, geri kalan bölümüne de 11 bankadan oluşan bir konsorsiyum kefil oldu. Puma yönetimi temmuz ayından itibaren Çin’de normal üretime ve piyasaların da normale döneceğini umut ederken, yıl sonuna kadar yapacakları ciroyla şirketin rahat nefes alacağını hesaplıyor. Puma, Nike ve Adidas’ın ardında dünyanın en büyük spor malzemeleri üreticisi ve satıcısı. Geçen yıl 15 bin çalışanı bulunan Puma, 5 milyar 500 milyon Euro ciroya ulaştı.