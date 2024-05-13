‘Protestonun da bir sınırı var’

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ALMANYA’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide’deki elektrikli otomobil fabrikasını genişletmek isteyen Tesla, bir süredir iklim aktivistleri ve çevreci örgütler tarafından protesto ediliyor. Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, “Protestonun da bir sınırı vardır. Grünheide’de sınır bellidir. Oradaki fabrika çitlerle çevrilidir. Çitler sınırdır. Çitleri aşıp fabrikadaki üretim alanına girmek ve üretimi durdurmak kesinlikle kabul edilemez. Protesto, çitlerin aşıldığı yerde biter ve işte orada suç başlar” diyerek fabrikanın içine girmek isteyen eylemcileri eleştirdi. Eylemlerin şiddetsiz gerçekleşmesi için organizatörlerin ve göstericilerin sorumlulukları olduğunu hatırlatan Habeck, bir sanayi ülkesi olan Almanya’nın rekabet gücünü engelleyici nitelikli bu tür protesto gösterilerinin ülkenin ve ülke halkının çıkarına olmadığını söyledi. Partisinin doğa korunmasına kuruluşundan beri son derece önem verdiğinin altını çizen Habeck, “Bu protesto, yalnız Tesla’ya karşı değil, tüm otomobil fabrikalarına, Wollsburg’daki Volkswagen’e (VW), Bremen’deki Mercedes’e de karşıdır. Oysa otomotiv sanayi, Almanya için son derece önemlidir. Otomotiv sanayiinin Almanya için ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu alanda 780 bin kişi çalışmaktadır. Bu da kesinlikle göz ardı edilmemelidir” dedi.



GÖSTERİYE ARA VERİLDİ

Geçen hafta boyunca “Su, orman ve adalet” sloganıyla Tesla fabrikası yakınlarında düzenlenen gösterilere dün (pazar) akşam itibariyle ara verildi. Şu anda yılda 500 bin elektrikli otomobil üretilen ve bu rakamı yılda 1 milyona çıkarmak için tesislerini genişletmeyi planlayan Elon Musk’ı, binlerce ağacın kesilerek yok edileceği gerekçesiyle bu planlarından vazgeçirmek amacıyla düzenlenen son gösterilerde 27 polis yaralandı. Gösteriler sırasında 23 gösterici gözaltına alındı, 76 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.