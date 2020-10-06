Prof. Şahin’in ‘güvenli’ aşısına ruhsat yolda

AVRUPA’da ilaç izni yetkisine sahip Avrupa İlaç Ajansı EMA, Biontech’in geliştirdiği ve ABD ilaç şirketi Pfizer’ın desteklediği koronaya karşı BNT162b2 aşı maddesine ruhsat sürecini başlattı. EMA’nın ruhsat sürecini başlatması için aşı adayının etkili, güvenli ve uyumlu olması gerekiyor. Biontech’in yetişkinlerde klinik öncesi ve erken klinik çalışmalarda elde ettiği ön verilerin cesaret verici olduğu ve EMA’nın bu verilerden hareketle ruhsat sürecini başlattığı vurgulandı. Biontech, EMA’nın ruhsat incelemesine aldığı ilk Alman şirketi ve şimdiye kadar AstraZeneca ile birlikte uluslararası alanda ikinci şirket.

HAFİF YAN ETKİ

Biontech’in korona aşısı geliştirmesine Almanya’da Paul Ehrlich Enstitüsü nisan ayında izin vermişti. Biontech’in geliştirdiği aşının EMA tarafından ruhsat sürecine alınması klinik öncesi ve klinik çalışmalarında elde edilen verilerin virüse karşı etkili, güvenli ve uyumlu olduğu anlamına geliyor. Biontech aşı maddesinin uyumlu olduğunu, sadece hafif veya normal yan etkisi bulunduğunu belirtti.

BAĞIŞIKLIK KAZANDIRIYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre aşının geliştirilmesinde 37 bin kişi katıldı. 28 bin kişiye 2. doz aşı yapıldı. Biontech şimdi 2’nci ve 3’üncü faz klinik deneyleri sürdürüyor. Biontech tarafından geliştirilen aktif bileşen, gen bazlı aşılar grubuna ait bir RNA aşısıdır. Patojen hakkında genetik bilgi içerir. Vücutta, bundan virüsün bir proteini, virüsün hücrelere nüfuz ettiği yüzey proteini üretilir. Aşılamanın amacı, vücudu bu proteine karşı antikor üretmeye teşvik etmektir. Antikorlar varsa, hücrelere girip çoğalmadan önce virüsleri yakalarlar. Ek olarak, aktif bileşen, bağışıklık sisteminin diğer savunma silahlarını aktive etmelidir.

‘BİLİMSEL İLKELERE UYGUN’

Biontech araştırma şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu salgını sona erdirmek için aşı geliştirmeye çalışırken, bunu en yüksek etik standartlarda ve sağlam bilimsel ilkelere uygun olarak yapmamızı sağlamak bizim görevimizdir. Çalışmalarımızı bu kriterler yaparak etkili bir aşı geliştirdik” açıklamasında bulundu.