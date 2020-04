Pompeo’yu nereye gönderecek?

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya Eyaleti’ne bağlı Orange kentinde dünyaya geldi.

West Point Askeri Akademisi’ni bitirdi.

Daha sonra Harvard Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi yaptı.

Bir süre avukat olarak çalıştı.

2010 yılında Kansas Eyaleti’nden Temsilciler Meclisi üyesi seçildi.

2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından yurt dışı istihbarattan sorumlu Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olarak göreve getirildi.

2018 yılında da ABD Dışişleri Bakanı oldu.

Kısa bir süre önce, Almanya’da yayınlanan en yüksek tirajlı günlük Bild Gazetesi’ne verdiği bir söyleşiyi okudum.

Avrupa’da koronavirüs salgını yüzünden en fazla can kaybı yaşanan İtalya ile ilgili bir soruya, “İtalya benim vatanım. Pompeo İtalyanca bir isimdir. Sadece mali yardım veya yurt dışından destek değildir söz konusu olan. Amerika özel sektör yoluyla ve yüksek hacimli ticari ilişkilerle İtalya’ya yardım ediyor. İtalyan halkı, ABD’nin yanlarında olduğunu bilmeli. Biz onlara çok yakınız ve biz sadece bu hastalığa karşı mücadelede yardımla kalmayıp, kriz sona erdikten sonra İtalyan ekonomisini ayağa kaldırmak için her şeyi yapacağız” yanıtını vermiş.

*

Evet...

Mike Pompeo, İtalyan kökenlidir.

Haklı olarak bunu açık bir biçimde dile getirebilmektedir.

Ancak bunu okurken aklıma birden Donald Trump’ın, kendisini eleştiren Demokratik Partili ‘koyu’ tenli kadın parlamenterlere söyledikleri geldi.

Filistin kökenli Rashida Tlaib, Puerto Rica kökenli Alexandria Ocasio-Cortez, Afro-Amerikalı Ayanna Pressley ve Somali kökenli Ilhan Omar, sığınmacı ve Filistin karşıtı, İsrail yanlısı politikalarını eleştirdikleri için Cumhuriyetçi Parti’li Donald Trump’ın hışmına uğradılar.

Trump, “Tamamen felaket, rüşvetçi ve beceriksiz hükümetlerin yönettiği ülkelerden gelen sözde ‘ilerici’ demokratların, ABD vatandaşlarına hükümetin ne yapması gerektiğini açıklamaya çalışmalarını gözlemlemek çok ilginç. Tamamen çökmüş ve kriminalitenin (işlenen suçlar) başını alıp gittiği bu bölgeleri yeniden düzeltmek için neden oralara geri gidip yardım etmiyorlar bunlar?” içerikli bir tweet attı.

Yani onlara bir yerde “Defolup gidin” dedi.

Ilhan Omar’ın dışındaki üç kadın milletvekili de ABD’de doğdular.

Başka bir yerden gelmediler.

Gelinmeyen bir yere acaba nasıl geri gidilir?

Hepsi de ABD vatandaşı.

Yani Donald Trump ne kadar Amerikalıysa, bu kadın parlamenterler de en az onun kadar Amerikalı.

*

Evet...

ABD Başkanı Donald Trump, 1946 yılında Queens kentinde (New York) doğmuştur.

Ama annesi İskoç, babası Alman kökenlidir.

Trump’ın büyük babası Friedrich Trump 1885’te, büyük annesi Elisabeth Christ de 1902’de Almanya’nın Pfalz bölgesindeki Kallstadt kentinden ABD’ye göç etmişlerdir.

Yani Donald Trump da ‘saf kan’ Amerikalı değildir.

“Bende Alman kanı var” diyen Trump’ın kendisinin de acaba nereye geri gideceğini, “İtalya benim vatanım” diyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu nereye geri göndereceğini çok merak (!) ediyorum.

Ama belli ki, bu yalnız Trump’a özgü değil.

Avusturya’da, Almanya’da ve başka Avrupa ülkelerinde de öyle.

2018 yılında Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yurt dışında yaşayan Türklerin ve çifte vatandaş statüsündeki Türkiye kökenlilerin Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’deki seçmenlerden daha fazla desteklemeleri üzerine Avusturyalı bazı politikacılar, “Erdoğan’ı seçenler en iyisi Erdoğan’ın ülkesine geri gitsinler” diye açıklamalarda bulundular.

Çoğu Avusturya’da doğmuş bu insanların gelmedikleri bir yere nasıl olup da geri gideceklerini hiç düşünmediler.

Avusturya’da aralarında faşist adayların da bulunduğu aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’ne (FPÖ) oy veren Avusturyalıların nereye gideceklerini, onları nereye göndermek istediklerini hiç söylemediler.

Aynı seçimlerden sonra Almanya’daki bazı politikacılar da benzer açıklamalarda bulundular.

Ama nedense aynı politikacılar bir yıl önce, yani 2017 yılında yapılan genel seçimlerde aralarında anayasal düzeni devre dışı bırakmak isteyen Nazi yanlısı adayların da bulunduğu sağ popülist Almanya için Alternatif’i (AfD) oylarıyla ‘üçüncü güçlü parti’ konumuna taşıyan 5 milyon 878 bin 115 Alman seçmenin nereye gideceğini, onları nereye göndereceklerini söylemediler.

İşte bu yaklaşımlar, kafaların her yerde aynı olduğunu gösteriyor.

Ve bu kafalar değişmedikçe de, göçmen kökenlilere dünyanın her yerinde ‘ötekiler’ gözüyle bakılacağını da.