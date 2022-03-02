Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı

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RUSYA’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekâtının ardından bir tepki de Polonya’da faaliyet gösteren zincir marketlerden geldi. Polonya’da faaliyet gösteren Biedronka, Carrefour, Aldi, Polomarket ve Netto mağazalarında Belarus ve Rusya menşeili ürün satmayacaklarını açıkladı. Söz konusu marketler halihazırda satışa sunulmuş olan ürünleri de raflarından indirdiklerini bildirirken, Polonya genelinde faaliyet gösteren Almanya sermayeli ucuzluk marketi Lidl ise bünyesinde zaten Rusya ve Belarus mallarının bulunmadığını açıkladı.

KOZMETİK ZİNCİRLERİ DE EKLENDİ

Zincir marketlere Polonya’da faaliyet gösteren kozmetik zincirleri de eklendi. Kozmetik ve hijyen ürünleri satan Rossman, Hebe ve Kontigo mağazaları da Rusya menşeili satmama kararı aldıklarını açıkladı. Rossman 52 adet Rus malı kozmetiği satmaktan vazgeçtiğini kaydederken, Hebe mağazası ise Rus markaları Splat, Ecolatier, Natura Siberica, Organic People, Babuszka Agafia marka ürünleri raflarından kaldırdı.