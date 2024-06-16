Polisten yumruklu müdahale

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ALMANYA’da Filistin’e destek yürüyüşleri saldırıların başlamasından bu yana devam ediyor. Başkent Berlin’de dün düzenlenen yürüyüş, Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde bulunan Südstern Metro İstasyonu çıkışında Filistin marşının okunması ve yasaklı sloganlar ile İsrail’in varlığını sorgulayan söylemlerin telaffuz edilememesi için yapılan uyarılardan sonra başladı. Filistin bayrakları taşıyan yaklaşık bin kişi, “Özgür Filistin”, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” gibi sloganlar attı. Göstericiler, “Soykırımı durdurun”, “Filistin’e özgürlük” yazan pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında göstericilere sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı. Bir polis, elleri kelepçeli olarak duvara yaslanmış bir göstericinin saçlarını çekti, ardından da yumruklayarak yere yatırdı. Gözaltına alınan bazı göstericiler baygınlık geçirirken, olay yerine ambulans çağrıldı. Filistin yürüyüşü, Ornienplatz Meydanı’nda sona erdi.

Filistin yürüyüşü sırasında İsrail yanlısı küçük bir grup da karşı protesto eylemi düzenledi. Polis, İsrail bayrakları taşıyan grubu koruma altına aldı. Zaman zaman Filistin ve İsrail destekçileri arasında gergin anlar yaşandı.