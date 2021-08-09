Polisten savunma: Ani müdahale şiddet gibi göründü

BİRLEŞMİŞ Milletler’in (BM) işkenceyle mücadele biriminin göstericilere yönelik sert davranıldığı yönündeki eleştirileri kabul etmeyen Polis Sözcüsü Thilo Cablitz, göstericilerin yürüyüş yasağına rağmen bir araya geldiklerini ve aralarındaki iletişim kopukluğundan dolayı ani tedbirler alınması gerektiğini kaydetti. Cablitz, yaptıkları bu ani müdahalenin şiddet gibi göründüğünü söyledi. Polisin bu tür olaylarda önce göstericilerle iletişim kurduğunu belirten Cablitz, hafta sonu yapılan protestolarda da polis araçlarından yapılan anonslarla göstericilerin uyarıldığı açıkladı. Ayrıca sosyal medya kanallarından da göstericilerle irtibata geçildiğini belirten Cablitz, “Ancak diyalogun gerçekleşmesi, iletişim partnerinin de diyaloğa açık olmasına bağlıdır” şeklinde konuştu.