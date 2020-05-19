Polisin ‘drone’la halkı kontrol etmesine yasak

VATANDAŞLARIN drone ile kayıt altına alınması için geçerli bir neden ya da kimlik tespitini engelleyen durumların olması gerektiğini açıklayan Danıştay, koronavirüs salgını nedeniyle kişilerin kayıt altına alınmasının insan haklarının ihlali olduğunu ifade etti. İnsan hakları avukatı Patrice Spinosi, yaptığı açıklamada, “Daha evvel bizim de öne sürdüğümüz gibi Danıştay burada söz konusu durumu yasal bir gerekçeye dayandırılmamış kişisel veri kullanımı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur” ifadelerini kullandı. Paris Emniyet Müdürlüğü, tarafından sokağa çıkma yasağını delenleri tespit etmek ve uyarı mesajı yayınlamak üzere 20’den fazla drone kullanıyordu. Danıştay’ın kararı sonrası polis başkentte salgın nedeniyle drone uçuramayacak.