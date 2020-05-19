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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 19.05.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Polisin ‘drone’la halkı kontrol etmesine yasak

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Polisin ‘drone’la halkı kontrol etmesine yasak
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Fransa’da polis vatandaşları drone yardımıyla havadan kontrol ediyordu. Danıştay, başkent Paris’te polisin drone ile vatandaşları gerekçe göstermeden kayıt altına almasını yasaya aykırı bularak, drone uçurmayı yasakladı.

VATANDAŞLARIN drone ile kayıt altına alınması için geçerli bir neden ya da kimlik tespitini engelleyen durumların olması gerektiğini açıklayan Danıştay, koronavirüs salgını nedeniyle kişilerin kayıt altına alınmasının insan haklarının ihlali olduğunu ifade etti. İnsan hakları avukatı Patrice Spinosi, yaptığı açıklamada, “Daha evvel bizim de öne sürdüğümüz gibi Danıştay burada söz konusu durumu yasal bir gerekçeye dayandırılmamış kişisel veri kullanımı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur” ifadelerini kullandı. Paris Emniyet Müdürlüğü, tarafından sokağa çıkma yasağını delenleri tespit etmek ve uyarı mesajı yayınlamak üzere 20’den fazla drone kullanıyordu. Danıştay’ın kararı sonrası polis başkentte salgın nedeniyle drone uçuramayacak.

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