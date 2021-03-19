Polise bıçaklı saldırı

OLAY yerine gelen polis kapıyı açtıramayınca, durum itfaiyeye bildirildi. Kadın ve erkek çığlıklarının duyulması devam ederken, açılan kapıdan içeri giren polise 28 yaşında olduğu belirtilen bir erkek bıçakla saldırdı. Polis başından yaralanırken, evden yangın kokusu geldi. Evin içinde kapsamlı araştırma yapan polis, evde saldırgan erkekten başka bir kimseye rastlamadı. Kadın çığlıklarını ise adamın çıkardığı belirlendi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan adam hastaneye kaldırıldı.