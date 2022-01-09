Polis yetki sınılarını aştı, suçluyu ‘Luca App’le aradı

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MAIZ Savcılığı’ndan verilen bilgiye göre 29 Kasım tarihinde bir adam restoran çıkışı ölü bulundu. Ölüm nedenini araştıran emniyet güçleri normal yollardan sonuç alamayınca olası görgü tanıklarına ulaşabilmek için çareyi korona takip sisteminde buldu. Ölüm olayının gerçekleştiği restoranın bir çalışanı üzerinden gastronomi işletmelerinin herhangi bir korona vakasına karşı uyarı amaçlı müşterileri bilgilerinin kayıt altına alındığı ‘Luca App’ uygulamasını inceleyen polis, toplam 21 kişiye ulaştı.

SAĞLIK DAİRESİNE BASKI

Polis tarafından sorguya çekilen şahıslar şaşkınlık yaşarken, ‘Luca App’ uygulamasını geliştiren şirket sözcüsü, daha önce de polisten benzer talepler geldiğini, ancak uygulamanın sadece sağlık konularında kullanılabileceği belirtilerek, isteklerin geri çevrildiğini söyledi. Korona takip sisteminin suçlu bulmak için kullanılmasının yasak olduğunu vurgulayan sözcü, “Uygulamadaki bilgilere sadece korona şüphesi durumunda bölge sağlık daireleri ulaşabilir. Onun dışında polis yetkisi yoktur. Sanırım bölge sağlık dairesine baskı yapılarak, şifreli olan bilgiler polisin eline geçti“ dedi.

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SAVCILIK ÖZÜR DİLEDİ

Olayı doğrulayan Mainz savcılığı ise olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir hata sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk defa yaşanan polis uygulamasının kendi bilgileri dahilinde gerçekleştiğini söyledi. Tüm teşikilatın konuyla ilgili daha duyarlı hale getirileceğini belirten Savcılık Sözcüsü, soruşturmadan etkilenen şahıslardan özür dilediklerini duyurdu. Çok sayıda politikacı ise benzer HES kodu uygulamalarının yetki dışında kullanılmasının önüne geçebilmek için daha iyi kontrol edilmesini isteyerek, adı geçen uygulamanın iptal edilmesi talebinde bulundu.