Polis, üç mektubun ikisini gizlemiş!

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ALMANYA’da siyaset, medya ve sanat dünyasından birçok isme toplamda 116 adet ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektupları gönderen zanlının yargılanmasına devam ediliyor. Mektuplarda ismi geçenler ise tek tek tanık olarak mahkemede ifade vermek için davet ediliyor. 2018’de park halindeki aracı neonaziler tarafından kundaklanan Sol Partili Berlin Eyalet milletvekili Ferat Koçak da bu isimlerden biri. Duruşmaya tanık olarak davet edilen Koçak, kendisinin sadece bir mektuptan haberi olduğunu, mahkemeye gittiğinde ise iki tehdit mektubunda daha isminin ve adresinin geçtiğini öğrendiğini söyledi. Berlin Kriminal Dairesi’nin (LKA), sadece bir mektup hakkında Koçak’ı bilgilendirdiği, ikisi hakkında ise bilgi vermediği ortaya çıktı. Doğrudan Berlin Eyalet Kriminal Dairesi’ne gönderilen ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektuplarından birinde, Ferat Koçak’tan, nazi literatüründe hakaret amaçlı kullanılan ‘Volksschaedlinge’ (Halk Düşmanları) diye bahsediliyor. İkinci mektupta ise Koçak’ın isim ve adresi verilerek, 2018 yılında yapılan kundaklama saldırısı üstleniliyor.

Konuyla Hürriyet’e konuşan Sol Parti milletvekili Ferat Koçak, ikinci tehdit mektubundaki saldırının üstlenilmesini inandırıcı bulmadığını, ancak polisin kundaklama saldırısına rağmen mektubu kendisinden saklamasının kabul edilemeyeceğini söyledi. “Aracıma yönelik kundaklama saldırısından sonra Eyalet Kriminal Dairesi’yle sürekli irtibat halindeydim. 2019 ve 2020 yılında iki ayrı tehdit mektuplarında ismimin geçmesini polis benden gizlemiş. Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra bile gizli tutuldu. Üstelik ‘NSU 2.0’ için kurulan araştırma komisyonunda bile mektup hakkında bilgi vermediler. Bu çok büyük bir skandaldır. Üst üste hatalar yapılınca insan bunun hata olup olmadığı konusunda şüpheye düşüyor.”“LKA’nın bu son skandalıyla birlikte polise olan güvenim iyice sarsıldı. LKA’nın hakarete geçmesi için Nazilerin alnıma silah mı dayanması gerekiyor? Bu son gelişmenin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda ele alınmasını istedim Almanya’da ne yazık ki aşırı sağ katliamlar veya suçlar işlendiği zaman, bunun ya tek bir fail tarafından işlendiği veya failin psikolojik sorunları bulunduğu söylenip olayın üstü örtülüyor. Ancak hiçbir saldırı tek bir fail tarafından işlenmedi. ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektuplarının da tek bir kişi tarafından organize edildiğine inanmıyorum. Bu yaklaşımı değiştirmedikçe saldırıların ve tehditlerin önüne geçemeyiz.”Berlin Eyalet Kriminal Dairesi ise, tehdit mektuplarıyla ilgili soruşturmanın Frankfurt polisi tarafından yürütüldüğü için, Ferat Koçak’ın isminin geçtiği mektupların Frankfurt’a gönderildiğini ve ilgili kişinin bilgilendirilmesinin onların sorumluluğunda olduğunu belirtti.