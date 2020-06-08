Polis sendikası açıkladı... ‘Pedofillere karşı...’

CDU’lu KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul da Maatz’ın açıklamalarını doğruladı. Lügde’de ortaya çıkan olaylardan sonra çocuklara yönelik cinsel suçlarla mücadelede hem personel sayısının artırıldığını hem de araç ve gereç desteğiyle soruşturma birimlerinin güçlendirildiğini belirten Reul, “Soruşturma ekiplerinin sayısının artmasından beri peş peşe suçluları yakalıyoruz, olayları aydınlığa kavuşturuyoruz” dedi.



KRV eyalet polisi geçtiğimiz gün Münster’de yeni bir suç şebekesini çökertmiş, ülke genelinde 11 şüpheli yakalanmıştı. Yakalananlar arasında 45 yaşındaki bir yuva eğitmeninin de olması büyük yankı uyandırmıştı. Evine çocuk alıp bakımını yapan eğitmen, 27 yaşındaki oğluna kulübesinin anahtarını vermiş, yaşları 5, 10 ve 12 olan üç küçük çocuğa bu kulübede defalarca cinsel saldırıda bulunulmuştu. Kulübedeki kamera, kayıt cihazları ve bilgisayarlara ise el konulmuştu. Sapıkların, küçük çocuklara cinsel saldırı sırasında uyuşturucu verdiği tespit edilmişti. Daha önce Belgische Gladbah’da da cinsel saldırı suçu işleyen bir asker yakalanmıştı. Geçen yıl Lügde’deki bir kamping alanında da 30 küçük çocuğa yıllarca cinsel saldırıda bulunulduğu ve görüntülerinin de satıldığı tespit edilmişti.