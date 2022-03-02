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Polis cinayetinde flaş gelişme: Silahta Florian R.’nin parmak izine rastlanmadı!

#Florian R#Rheinland Pfalz#AVRUPADAN HABERLER
Polis cinayetinde flaş gelişme: Silahta Florian R.’nin parmak izine rastlanmadı

Almanya’da işlenen polis cinayetindeki zanlılardan Florian R. hakkında suçlama, cinayette kullanılan silahlar üzerinde yapılan inceleme sonucu zanlının parmak ve DNA izlerine rastlanmadığı için düştü.

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ALMANYA’yı sarsan polis cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Rheinland Pfalz eyaletinde kaçak avdan dönenlere yönelik yapılan kontrol sırasında öldürülen iki polis memurunun katil zanlısı olarak tutuklanan zanlılardan Florian R. hakkındaki cinayet suçlaması düştü. Olay yeri ve balistik incelemeler sonrasında, Florian R.’nin sorgusunda iddia ettiği gibi polislere ateş açmadığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten Kaiserslautern Başsavcılığı, yapılan incelemede cinayetin, zanlılarından biri tarafından tek başına işlediğinin ortaya çıktığını belirtti. 38 yaşındaki zanlı Andreas A., her iki polisi öldürmekten yargılanacak.

DNA İZİ YOK
Olay 31 Ocak’ta sabaha karşı Kusel kenti yakınlarında meydana gelmişti. 29 yaşındaki bir polis komiseri ve 24 yaşındaki bir polis adayı, kaçak av şüphesiyle bir aracı kontrol etmek isterken vurularak öldürülmüştü. Polis, aynı gün, Saarland’daki iki zanlıyı tutuklamış ve ortak cinayet şüphesiyle gözaltında almıştı. Yapılan ilk incelemede her iki zanlının da ateş ettiğinden yola çıkılmıştı. Ancak silahlar üzerinde yapılan incelemede 32 yaşındaki zanlının parmak ve DNA izlerinin polisleri öldüren silahlarda bulunmadığı tespit edildi.

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HÂLÂ GÖZALTINDA TUTULUYOR
Zanlı Florian A., hakkında cinayet suçlaması düşse de, kaçak avlanma ve adaleti engelleme suçlarından hakkında açılan tutuklama emri nedeniyle gözaltında tutulmaya devam ediyor. Tutuklu bulunan 38 yaşındaki cinayet zanlısı Andreas A.’nın ise hâlâ ifade vermediği ve olay hakkında konuşmadığı kaydedildi.

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