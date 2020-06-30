Polis 5 yıldır bu sapığın peşinde

POLİSİN Nisan 2015’ten beri peşine düştüğü sapığın 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor. Kurbanları, sportif ve güçlü bir fiziğe sahip sapığın çok iyi Almanca konuştuğu bilgisini de polise verdi. Polis, kurbanlardan aldığı bilgilere dayanarak sapığın Alman olduğunu tahmin ediyor. Berlin polisi, robot resmini çizdiği sapığı tanıyanların, yerini bilenlerin veya onu ele verecek bilgiye sahip olanların Berlin polisine ait 030-46 64 66 37 01 numaralı telefonu arayıp bilgi paylaşmalarını istedi.