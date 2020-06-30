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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Berlin polisi
Haber Giriş: 30.06.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Polis 5 yıldır bu sapığın peşinde

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Polis 5 yıldır bu sapığın peşinde
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Berlin’de, 22 ila 28 yaşları arasındaki kurbanlarını takip edip apartmana girdikleri anda tehditle bodrum kata indiren, orada da zorla diz çöktürüp gözlerini bağlayan, daha sonra da fotoğraflarını çeken sapık, 5 yıldır yakalanamıyor.

POLİSİN Nisan 2015’ten beri peşine düştüğü sapığın 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor. Kurbanları, sportif ve güçlü bir fiziğe sahip sapığın çok iyi Almanca konuştuğu bilgisini de polise verdi. Polis, kurbanlardan aldığı bilgilere dayanarak sapığın Alman olduğunu tahmin ediyor. Berlin polisi, robot resmini çizdiği sapığı tanıyanların, yerini bilenlerin veya onu ele verecek bilgiye sahip olanların Berlin polisine ait 030-46 64 66 37 01 numaralı telefonu arayıp bilgi paylaşmalarını istedi.

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