Pınar Karabulut Münih Film Festivali jürisinde

38’inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Münih Film Festivali’nde ilk kez Türkiye kökenli bir jüri üyesi görev alacak. Festival yönetiminden verilen bilgiye göre, Almanya’nın önemli tiyatrolarında rejisörlük yapan ve son olarak Münih Kammerspiele Sanat Yönetmenliği’ni yürüten Pınar Karabulut, festivalin CineVision Award isimli yarışma bölümünde puan verecek. Umut vaat eden genç yönetmenlere ait filmlerin yer aldığı bölümde Türkiye’den Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği başta 2020 Antalya Film Festivali olmak üzere önemli festivallerden ödülle dönen ‘Hayaletler’ filmi de yer alıyor. 10 Temmuz’a kadar sürecek Münih Film Festivali’nin önemli bir bölümü pandemi nedeniyle açık havada gerçekleşecek. Ana tema olarak İstanbul’daki kentsel dönüşüm konusunu işleyen ‘Hayaletler’ filmi 5 Temmuz’da ‘Fünf Höfe’ alışveriş merkezinde, 6 Temmuz’da da City Atelier Sineması’nda seyirciyle buluşacak.