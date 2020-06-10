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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Pilotlardan 350 milyon Euro’luk destek

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Pilotlardan 350 milyon Euro’luk destek
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Kovid-19 nedeniyle büyük kriz yaşayan Lufthansa’ya pilotlarından destek geldi. Pilotlar, maaşlarından vazgeçmeye hazır olduklarını bildirdi. Pilotlar Sendikası Cockpit, şirket yönetimiyle yaptığı görüşmede pilotların bu şekilde 350 milyon Euro katkı sunmaya hazır olduğunu iletti.

COCKPIT Başkanı Markus Wahl, “Bizim amacımız vinci havada tutmak. 2020 yılının sonuna kadar hiçbir şartımız olmadan hazırladığımız paketle desteğimizi sunmak istiyoruz” dedi. Pilotlar sendikası Cockpit, Hizmet Sendikası Ver.di ve kabin memurları sendikası Ufo, nisan ayı sonunda toplu sözleşme görüşmeleri için Lufthansa Hava Yolları yönetimiyle masaya oturmuş, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı. Lufthansa, yaşadığı mali krizi atlamak için aldığı yaklaşık 9 milyar Euro’luk devlet destekli krediye rağmen personel azaltmak ve bazı tasarrufları hayata geçirmek zorunda kalacak. Lufthansa’nın kaç çalışanın işine son vereceği sendika yöneticileriyle yapılacak görüşmelerden sonra netlik kazanacak. Lufthansa’da 5 bini pilot yaklaşık 138 bin kişi çalışıyor.

 

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