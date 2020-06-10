Pilotlardan 350 milyon Euro’luk destek

COCKPIT Başkanı Markus Wahl, “Bizim amacımız vinci havada tutmak. 2020 yılının sonuna kadar hiçbir şartımız olmadan hazırladığımız paketle desteğimizi sunmak istiyoruz” dedi. Pilotlar sendikası Cockpit, Hizmet Sendikası Ver.di ve kabin memurları sendikası Ufo, nisan ayı sonunda toplu sözleşme görüşmeleri için Lufthansa Hava Yolları yönetimiyle masaya oturmuş, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı. Lufthansa, yaşadığı mali krizi atlamak için aldığı yaklaşık 9 milyar Euro’luk devlet destekli krediye rağmen personel azaltmak ve bazı tasarrufları hayata geçirmek zorunda kalacak. Lufthansa’nın kaç çalışanın işine son vereceği sendika yöneticileriyle yapılacak görüşmelerden sonra netlik kazanacak. Lufthansa’da 5 bini pilot yaklaşık 138 bin kişi çalışıyor.