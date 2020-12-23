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BERLİN
Haber Giriş: 23.12.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

‘Pehlivan Amca’yı kaybettik

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‘Pehlivan Amca’yı kaybettik
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Almanya’nın başkenti Berlin’in ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg semtinin simge isimlerinden ‘Pehlivan Amca’ lakaplı Ali Rıza Durmuş (74), evinde geçirdiği kalp krizi sonucunu yaşamını yitirdi.

‘Pehlivan Amca’yı kaybettik
ÜNLÜ rap’çi Killa Hakan’ın babası Ali Rıza Durmuş, Kottbuser Torr Meydanı’na bakan küçük dükkânının önünde gün boyu oturur ve nargilesini içerdi. Hem turistlerin hem de semtte yaşayanların selam vermeden geçmediği Durmuş, uzun yıllar güreştiği için ‘Pehlivan Amca’ olarak tanınıyordu. 1965-1971 yılları arasında Türk Milli Takımı’nın mayosunu giyen Durmuş’un sayısız şampiyonlukları bulunuyor. Tokatlı olan Durmuş, sıkı bir Trabzonspor taraftarıydı. Bordo-mavililerin maçlarını kaçırmayan Durmuş, maç sırasında rakip takım taraftarlarıyla girdiği tartışmalarla da biliniyor.
‘Pehlivan Amca’yı kaybettik

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