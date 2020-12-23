‘Pehlivan Amca’yı kaybettik

ÜNLÜ rap’çi Killa Hakan’ın babası Ali Rıza Durmuş, Kottbuser Torr Meydanı’na bakan küçük dükkânının önünde gün boyu oturur ve nargilesini içerdi. Hem turistlerin hem de semtte yaşayanların selam vermeden geçmediği Durmuş, uzun yıllar güreştiği için ‘Pehlivan Amca’ olarak tanınıyordu. 1965-1971 yılları arasında Türk Milli Takımı’nın mayosunu giyen Durmuş’un sayısız şampiyonlukları bulunuyor. Tokatlı olan Durmuş, sıkı bir Trabzonspor taraftarıydı. Bordo-mavililerin maçlarını kaçırmayan Durmuş, maç sırasında rakip takım taraftarlarıyla girdiği tartışmalarla da biliniyor.