‘Pastırma Kralı’na son görev!

‘HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU’
Hilmi Selçuk‘un yakın arkadaşlarından Frankfurt Türkgücü ve Mannheim Türkspor spor klüplerinin başkanı, iş insanı Hüseyin Adalı, Selçuk‘un vefatını Almanya‘daki Türk toplumu açısından büyük bir kayıp olarak değerlendirdi. Selçuk‘un Avrupa‘daki Türk spor camiasına ve sosyal hayatına çok değerli katkılarda bulunduğuna işaret eden Adalı, “Örnek ve önder kişiliğiyle, dürüstlüğüyle ve yardımsever mizacıyla çevresindeki herkesin gönlünde taht kurmuş olan dostumuz, arkadaşımız ve ağabeyimiz Hilmi Selçuk‘a Türk toplumu olarak çok şeyler borçluyuz“ dedi.
Adalı, sağlıklı günlerinde ve rahatsızlığı süresince yakınında bulunduğu Hilmi Seçuk‘un hem iş, hem de sosyal yaşamındaki örnek kişiliğini şöyle anlattı: “Hilmi Abi, bize hep ‘Ticaret hayatı deniz gibidir. Bazen berrak, çarşaf gibi düzdür, bazen de dalgalı, fırtınalıdır. İş dünyasındaki herkes buna hazırlıklı olmalıdır’ derdi. O, sıfırdan başladığı ticaret hayatında birçok fırtınalı dönemler geçirdi. Ama sonunda adım adım yükselerek, çalışan insanın bir yerlere gelebileceğini ispat etti.”
‘ÇOCUKLARINA ÇOK İYİ BİR MARKA BIRAKTI’
Adalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarına çok iyi bir marka, çok başarılı bir firma ve modern bir üretim tesisiyle, çok değerli ekonomik ve sosyal ilişkiler bıraktı. Zaman zaman iş dünyasında zirveye çıkan insanlar hakkında olumsuz şeyler söylendiğini duyarsınız. Ama Hilmi Abi hakkında olumsuz tek bir şey bile söylenmemiştir. Türk toplumunun yararına olan birçok çalışmaya maddi ve manevi desteklerini esirgemedi. İyi karakterli, ahlaklı, dürüst gençler yetiştirmeyi hedefleyen Frankfurt Türkgücü‘nün hak ettiği tesislerine kavuşması için en büyük desteği o verdi. Hilmi Abi, gerçek bir Atatürkçü‘ydü. Babasının Atatürk‘ün silah arkadaşları arasında yer aldığını gururla anlatırdı. Hem Türkiye‘ye, hem de sıfırdan başlayarak büyük başarılara ulaşmasına fırsat veren bu ülkeye sonuna kadar sahip çıktı. Geride büyük bir boşluk bıraktı. Onu unutmayacağız.“
TÜRK DAMAK TADINI AVRUPA’YA TANITTI
Wiesbaden‘a bağlı Delkenheim‘da Avrupa standartlarında üretim yapan Öz Kayseri tesislerini kuran Selçuk, önce pastırma, ardından da aralarında işkembe çorbasının da yer aldığı çok çeşitli ürünleriyle Türk damak tadını Avrupa‘ya tanıtan, bu ürünleri Avrupalıların da sofralarına da ulaştıran gıda üreticilerinin öncüleri arasında yer aldı. Ürünleri yıllardır üst üste Avrupa gıda sektörünün saygın ödüllerini alan Selçuk‘u yakından tanıyanlar, onun iş yaşamındaki başarısının, çalışkanlığının yanı sıra, merakı, araştırmacılığı ve yenilikçiliğinden kaynaklandığına işaret ediyorlar.