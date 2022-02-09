‘Pastırma Kralı’na son görev!

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‘PASTIRMA Kralı’ olarak bilinen 89 yaşındaki Hilmi Selçuk , hastalığı nedeniyle şirket yönetimini çocuklarına bırakarak, iş yaşamından çekilmişti.Frankfurt‘taki Heiligenstock Mezarlığı‘ndaki (Heiligenstock-Parkfriedhof) cenaze namazının ardından toprağa verilen Hilmi Selçuk‘u son yolculuğuna uğurlayanları arasında eşi, çocukları, torunları, iş dünyasından çalışma arkadaşları, Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel, Frankfurt İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Sıtkı ile Abdullah Eldelekli, Mahmut Telli, Hüseyin Adalı, Tayfun Çilingir, Demir Ceylan, Mehmet Şaşmaz, Mustafa Baklan gibi Almanya ‘da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin kurucuları ve yöneticileriyle, iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.

‘HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU’

Hilmi Selçuk‘un yakın arkadaşlarından Frankfurt Türkgücü ve Mannheim Türkspor spor klüplerinin başkanı, iş insanı Hüseyin Adalı, Selçuk‘un vefatını Almanya‘daki Türk toplumu açısından büyük bir kayıp olarak değerlendirdi. Selçuk‘un Avrupa‘daki Türk spor camiasına ve sosyal hayatına çok değerli katkılarda bulunduğuna işaret eden Adalı, “Örnek ve önder kişiliğiyle, dürüstlüğüyle ve yardımsever mizacıyla çevresindeki herkesin gönlünde taht kurmuş olan dostumuz, arkadaşımız ve ağabeyimiz Hilmi Selçuk‘a Türk toplumu olarak çok şeyler borçluyuz“ dedi. ‘TİCARET HAYATI DENİZ GİBİDİR’

Adalı, sağlıklı günlerinde ve rahatsızlığı süresince yakınında bulunduğu Hilmi Seçuk‘un hem iş, hem de sosyal yaşamındaki örnek kişiliğini şöyle anlattı: “Hilmi Abi, bize hep ‘Ticaret hayatı deniz gibidir. Bazen berrak, çarşaf gibi düzdür, bazen de dalgalı, fırtınalıdır. İş dünyasındaki herkes buna hazırlıklı olmalıdır’ derdi. O, sıfırdan başladığı ticaret hayatında birçok fırtınalı dönemler geçirdi. Ama sonunda adım adım yükselerek, çalışan insanın bir yerlere gelebileceğini ispat etti.”

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‘ÇOCUKLARINA ÇOK İYİ BİR MARKA BIRAKTI’

Adalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarına çok iyi bir marka, çok başarılı bir firma ve modern bir üretim tesisiyle, çok değerli ekonomik ve sosyal ilişkiler bıraktı. Zaman zaman iş dünyasında zirveye çıkan insanlar hakkında olumsuz şeyler söylendiğini duyarsınız. Ama Hilmi Abi hakkında olumsuz tek bir şey bile söylenmemiştir. Türk toplumunun yararına olan birçok çalışmaya maddi ve manevi desteklerini esirgemedi. İyi karakterli, ahlaklı, dürüst gençler yetiştirmeyi hedefleyen Frankfurt Türkgücü‘nün hak ettiği tesislerine kavuşması için en büyük desteği o verdi. Hilmi Abi, gerçek bir Atatürkçü‘ydü. Babasının Atatürk‘ün silah arkadaşları arasında yer aldığını gururla anlatırdı. Hem Türkiye‘ye, hem de sıfırdan başlayarak büyük başarılara ulaşmasına fırsat veren bu ülkeye sonuna kadar sahip çıktı. Geride büyük bir boşluk bıraktı. Onu unutmayacağız.“

HİLMİ SELÇUK KİMDİR?

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Balkanlardan Türkiye‘ye göç etmiş bir aileden gelen Hilmi Selçuk, 13 Haziran 1933 tarihinde dünyaya geldi. Almanya‘ya Türkiye‘den iş gücü göçünün başladığı 1961 yılında Hamburg‘a gelen Selçuk, bir süre işçi olarak çalıştıktan sonra iş dünyasına girdi. Frankfurt Toptancı Hali‘nde 1969‘da kendi şirketini kurarak, Avrupa‘daki toptancı hallere giren ilk Türk iş insanı olan Selçuk, bir süre sonra Türk damak tadına uygun pastırma üretmeye başladı.

TÜRK DAMAK TADINI AVRUPA’YA TANITTI

Wiesbaden‘a bağlı Delkenheim‘da Avrupa standartlarında üretim yapan Öz Kayseri tesislerini kuran Selçuk, önce pastırma, ardından da aralarında işkembe çorbasının da yer aldığı çok çeşitli ürünleriyle Türk damak tadını Avrupa‘ya tanıtan, bu ürünleri Avrupalıların da sofralarına da ulaştıran gıda üreticilerinin öncüleri arasında yer aldı. Ürünleri yıllardır üst üste Avrupa gıda sektörünün saygın ödüllerini alan Selçuk‘u yakından tanıyanlar, onun iş yaşamındaki başarısının, çalışkanlığının yanı sıra, merakı, araştırmacılığı ve yenilikçiliğinden kaynaklandığına işaret ediyorlar.