Passau da karantinaya girdi

55 bin nüfuslu kentte bir haftada 100 bin nüfus başına 440 vakanın aşması üzerine Büyükşehir Belediyesi karantina kararı aldı. Karantina cumartesi günü başlayacak, ilk etapta bir hafta sürecek. Seviyenin düşmemesi halinde karantina kuralları devam edecek. Kent sakinleri iş, doktor ve alışveriş dışında evlerinden çıkamayacak. Polis karantina kurallarına uyulup uyulmadığını yoğun kontrol edecek.

EN YÜKSEK İKİNCİ SIRADA

Passau, Thüringen eyaletindeki Hildburghausen kentinden sonra Almanya’da vakaların en yüksek olduğu ikinci kent. 100 bin nüfusa 630 vakanın düştüğü Hildburghausen’de hastanelerdeki tüm yoğun bakım yatakları doldu. Avusturya sınırındaki Bavyera’da 100 bin nüfus başına 300 vaka düşen iki, 200’ü aşan 24 kent bulunuyor.