Panzerlere liderlik için 1 puan yeterli

Almanya cumartesi akşamı Ukrayna'yı 3-1 yendi. İspanya'nın İsviçre ile 1-1 berabere kalmasının ardından Panzerler, 9 puanla grupta liderliğe yükseldi. İspanya'nın bir puan önünde yer alan Almanya, yarın akşam oynayacağı maçta alacağı bir puan grubu lider bitirmesine yetecek. Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw de yaptığı değerlendirmede, İspanya karşısında azami dikkatle oynayacaklarını belirterek, öncelikli hedeflerinin beraberlik olacağının mesajını verdi. Alman milli takımında Toni Kroos'un cezası bittiği için İspanya maçında tecrübeli futbolcu sahadaki yerini alacak. Eğer Löw yine üçlü defansla oynarsa Kroos'un dönmesiyle İlkay veya Goretzka'dan birinden vazgeçecek. Üçlü defansı tercih etmesi durumunda sızan bilgilere göre Löw İspanya maçında İlkay'ı oynatacak. Defansta cezalı duruma düşen Rüdiger'in yerine ise Robin Koch forma giyecek. Löw, formunun zirvesinde olan Goretzka'ya yer açabilmek için dörtlü defansa da dönebilecek.

Almanya'nın grubunda yarın akşam saat 20.45'te İsviçre ile Ukrayna da karşı karşıya geliyor.

İsviçre'nin evsahipliği yaptığı maçta alınacak sonuç grup sonuncusunu belirleyecek. İsviçre'nin grupta 3, Ukrayna'nın ise 6 puanı bulunuyor. İsviçre sonuncu sıradan kurtulabilmek için mutlak kazanmak zorunda.