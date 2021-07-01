Paniğe gerek yokmuş

“DÜNYANIN sonu geliyormuş gibi devamlı tehlike çanları çalmak oldukça sorumsuz bir davranış. ‘Delta’nın hızlı yayıldığı bir gerçek, fakat elimizdeki verilere göre önceki mutasyonlardan çok daha tehlikeli değil. Gereksiz yere alarm sinyalleri vermenin anlamı yok. Enfeksiyonlu sayısı artabilir, fakat aşırı ağır hastalıklar söz konusu değil, çifte aşıyı yaptırmış olanlar tamamen korunur durumda. Aynı zamanda Delta varyantı nedeniyle tatilcilere uygulanması gündeme gelen kısıtlamalar da gereksiz. Bir gece içinde Portekiz’e tatile gitmek imkânsız hale getirildi. Aşısı olsun ya da olmasın, herkese 14 günlük karantina zorunluluğu var. Oysa buna gerek yok. Aşılar Delta’ya karşı da etkili. Virüs bölgesinden gelenlere komple aşı yapılmış olması durumunda karantina uygulamasına ihtiyaç yok.”

Robert Koch Enstitüsü RKI tarafından açıklanan yeni rakamlara göre ise Almanya’da dün 892 yeni vakaya rastlandı. Bir önceki gün 808 olduğu belirtilen vaka sayısında artış olduğu bildirilirken, korona nedeniyle ölenlerin sayısı 63 olarak belirlendi. Aktüel olarak kayıtlara geçen şu anki toplam virüslü sayısının ise 13 bin kadar olduğu kaydedildi.