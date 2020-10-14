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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Pandemi beklenenden sert vurdu

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Pandemi beklenenden sert vurdu
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Önde gelen 5 ekonomi kuruluşunun (DIW, Ifo, IFW, IWH, RWI) nisan ayında hazırladığı rapora göre Alman ekonomisinin yüzde 4.2 oranında küçüleceği hesaplamıştı. Ancak koronavirüs krizi ekonomi ve iş pazarını beklenenden daha çok etkiledi.

YENİ hesaplamalara göre bu yıl ve gelecek yıl Almanya’nın gayrisafi milli hasılasında yüzde 5.4 oranında bir küçülme bekleniyor. Bu konuda daha karamsar olan hükümete göre ise gayri safi milli hasıla yüzde 5.8 küçülecek. Gelecek yıl ekonominin çok düşük düzeyde büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın verilerinden hareket eden 5 ekonomi kuruluşu, en erken gelecek yılın sonlarına doğru yüzde 4.7 oranında bir büyüme olabileceği görüşünde. Ancak Alman ekonomisi eski gücüne 2022’de ulaşabilecek. 2022’de ekonomi 2.7 oranında büyüme kaydedecek. Fakat ekonomi enstitüleri bu tahminlerin önünde en büyük risk olarak pandeminin seyri ve süre belirsizliğini görüyor. DIW, Ifo, IFW, IWH ve RWI ekonomi enstitüleri, yılda iki kez ekonomik tahmin raporu hazırlıyor.

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