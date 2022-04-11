Özür diledi, ama istifa etmedi

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BAŞBAKAN Olaf Scholz kabinesinde Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak görev yapan Yeşiller’li Bakan Anne Spiegel, dün akşam geç saatlerde aniden bir basın toplantısı düzendi ve duygu dolu bir konuşma yaptı. Mart 2021’de eşinin beyin kanaması geçirdiğini belirten Spiegel, “Strese girmemesi gerekiyordu. Ama pandemi nedeniyle bu kolay olmadı. Pandemi, 4 çocuklu ailemizde de iz bıraktı. Ailemizde kırmızı çizgiye ulaşmıştık. Eşim dayanamayacak hale gelmişti. Her şeyi çok iyi ölçüp biçmem gerekiyordu. Bu sel felaketi Almanya’nın tarihindeki en büyük felaketti. Eşimin stresten uzak kalması için tatile gittik. Bu kadar uzun süre bir tatile çıkmak hataydı. Özür diliyorum” dedi. GÖREVDEN ALINSIN

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) başta olmak üzere muhalefet partileri, Bakan Spiegel’in istifa etmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, kendi partisinden olan Kuzey Ren Westfalya Çevre Bakanı Ursula Heinen-Esser’in aynı dönemde yaşanan sel felaketi günlerinde yakın arkadaşlarıyla birlikte İspanya’da eşinin doğum gününü kutlamasına gelen tepkiler nedeniyle istifa ettiğini hatırlatıp Spiegel’in de aynı şeyi yapması gerektiğini söyledi. Merz, istifa etmemesi halinde Başbakan Olaf Scholz’un Bakan Spiegel’i görevden almasını istedi. Öte yandan Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Yeşiller Eş Başkanları Ricardo Lang ve Omid Nouripour’un hafta sonu Bakan Anne Spiegel’e istifa etmesi için baskı yaptıkları ileri sürüldü.

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Geçen yıl Almanya’daki sel felaketinde 180’den fazla kişi hayatını kaybetti, Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde binaların yanı sıra köprüler çöktü, otoyollarda büyük ölçüde hasarlar meydana geldi. Her ne kadar hem eyalet hükümeti hem de federal hükümet mali yardımda bulunsa da hâlâ bazı kesimlerde sel felaketinin izlerinin giderilemediği belirtildi.