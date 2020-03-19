Özil: 'Türk domuz' dediler bana burada'



MESUT ÖZİL'DEN AÇIKLAMALAR

Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, TheAthletic'e röportaj verdi. Mesut Özil, Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi, Londra'da saldırıya uğraması ve Almanya'da hakaretlere uğrayıp milli takımı bırakmasına kadar pek çok konuda konuştu.

ARSENAL'DE KALACAĞIM

2021'e kadar sözleşmem var ve o zamana kadar Arsenal'de kalacağım. Yeni bir sözleşme imzaladığımda çok dikkatli şekildedüşündüm ve futbol kariyerimin en önemli kararlarından biri olduğunu biliyordum. 1-2 yıl daha kalmak istemedim, geleceğimi Arsenal'de gördüm ve Arsenal de benim gibi düşündü.

2021'E KADAR BURADAYIM

Zor zamanlardan geçebiliriz ancak bu kaçmak için bir neden değil ve ben de bunu yapmayacağım. En az 2021'e kadar buradayım.

WENGER SAYESİNDE KATILDIM

Arsene Wenger, Arsenal'e katılmam için büyük bir nedendi. Ayrılacağını açıkladığında kalma kararı verdim çünkü Arsenal'de oynamayı seviyorum ve 6 yıldır burada olmamın nedeni buydu.

BİRLİKTE BAŞARIRIZ DEDİM

Real Madrid'den transfer olduğumda, Arsenal zor bir dönemdeydi. Birlikte başarabileceğimizi düşündüm. Son zamanlarda işler istediğimiz gibi gitmedi ve çok şey değildi ancak ben Arsenal'de oynadığım için gururluyum, bir taraftarı olduğum için gururluyum ve burada mutluyum. İnsanlar beni sokakta gördüğünde ben her zaman, 'Burası benim evim, bir yere gitmiyorum' diyorum. SALDIRIDAN SONRA İŞLER KARIŞTI

Sezon öncesi gayet iyi geçti ancak saldırı olduktan sonra işler biraz karmaşıklaştı. Hocamız mümkün olduğunda beni kadroya aldı ve oynadığımda da her zaman en iyi performansımı gösterdim. Kariyerim boyunca her zaman aynı seviyede idman yaptım ancak son dönemde eskisi kadar dakika alamadım. Ekstra idmanlar yaptım ve eskisinden daha iyi duruma da geldim. Neyin gerekli olduğunu biliyorum ve kendime inanıyorum.

YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM

Dünyanın en büyük teknik direktörleriyle birlikte çalıştım. Arsene, Jose, Löw ve her zaman saygı gösterdim. Aynısı Unai için de geçerli. Unai Emery'nin benden istediğini yapacağıma her zaman inandım ve hedeflere ulaşmak için yardımcı olmaya çalıştım. BELKİ SÖZLEŞMEM YÜZÜNDENDİ

Geçen seneki Dünya Kupasından sonra tatilimden kariyerimde ilk kez erken geri döndüm. Bunu yeni hocamız, takım ve kulüp için yaptık. Belki insanlar iyi bir sözleşmem olduğu için bana tepki gösterdi. Bilmiyorum, umurumda da değil.

NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?

Eski bir futbolcunun televizyona çıkıp beni eleştirmesi, sürekli olan bir şey. Büyük bir maçta iyi iş çıkaramadığımızda, her zaman benim hatam oluyor. Bu doğru olsa, benim olmadığım büyük maçlardaki sonuçları nasıl açıklayacaksınız?

HERKES HERKESİ YENEBİLİR

Takımdaki tek oyuncu ben değilim. Bazı takımlar bizden daha iyiler; bunu unutmayın. Büyük ya da küçük maç yoktur. Premier Lig'de herkes herkesi yenebilir. Norwich'in Manchester City'i veya West Ham'ın Manchester United'i yendiğini görüyorsunuz.

SADECE 'KÜÇÜK' MAÇLARDA İYİ DEĞİLİM

Benim iyi maçlarımın sadece 'küçük' maçlarda geldiğini söyleyemezsiniz. Maçlarda 'küçük' takımlar genelde kendilerinden 'büyük' takımlara karşı standart performanslarını yükseltiyorlar.

BAHANE OLARAK KULLANMADIM

Hasta ya da sakat olduğumda, insanların bunu sorgulamasına sinirleniyorum. Böyle durumlar, zaman zaman olabiliyor. Hastalığı, hiçbir zaman bahane olarak kullanmadım. Hatta tersine hasta ya da sakat olduğum birçok seferde sahaya çıktım.

SAKATLIĞA RAĞMEN ÇIKIP OYNADIM

Mart 2017'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında, Arsene Wenger sakat olduğum için kadroya almadı. Sonraki gün takım arkadaşlarım oynanamam için ısrar ettiler. Sakatlığıma rağmen sahaya çıkıp, maçın son 20 dakikasında oynadım. BEN BİR MÜKEMMELİSTİM

Benim oyun anlayışım her zaman böyleydi. Kötü oynadığım zaman tabiki sinirleniyorum ve kendime kızıyorum çünkü daha iyi olabileceğimi biliyorum. Ben bir mükemmelistim ve bazen fazlaca mükemmellik bekliyorum. DOĞRU OLMADIĞININ FARKINA VARDIM

Öfkenin üzerinden gelmek benim için uzun sürmüyor. Sahanın içinde ya da kenarda, sinirli bir şekilde kalacak değilim. O an olan, o anda kalır. Sonradan tepkilerimi dışarı vurmanın doğru olmadığının farkına vardım.

HER YERDE AYNI MESUT'UM

Arsenal'daki ben ile Schalke'deki ben aynı. Buna Werder Bremen, Real Madrid ve Alman Milli Takımı'ndaki ben de dahil. İnsanlar değişmemi bekliyor olabilir ama gittiğim her yerde başarılı oldum ve hiçbir zamanda değişmeyeceğim. ÜLKENİN BAŞINDAKİ KİŞİYE SAYGI GÖSTERİYORUM

Erdoğan, şu anda Türkiye'nin başındaki isim. Ben Türkiye'nin başındaki kişiye her kimse saygı gösteririm. Almanya'da doğup, büyümüş olsam da; Türkiye benim vatanım. MERKEL İSTESİN, ONUNLA DA GÖRÜŞÜRÜM

Eğer Angela Merkel, beni Londra'ya gelip görmek ve benimle konuşmak isterse; onunla da mutlaka görüşürüm. Ben sadece ülkenin en üst seviyesindeki kişiye saygı gösteriyorum.

DOĞRU KARAR OLDUĞUNU BİLİYORDUM

Alman Milli Takımı'nı bırakmanın doğru karar olduğunu biliyordum. Benim için zor zamanlardı. 9 yıl boyunca Almanya için oynadım ve Dünya Kupası'nı kazandım. Uzunca bir süre en başarılı oyuncuları oldum ve sahada her şeyimi verdim. BANA TÜRK DOMUZU DEDİLER

Dünya Kupası'ndan elendikten sonra bana her türlü hakareti yaptılar. Bana, 'ülkene dön!' ; 'Türk domuzu' ; 'Git kendini becer' gibi sözler sarf ettiler. Turnuvadan önce oynadığımız bir maçta da; İlkay Gündoğan'ı ıslıkladılar. Ona da hakaretler ettiklerini duydum.

ALMAN FUTBOLUNU DEĞİŞTİRDİK

Almanya'da sevilmeyi beklemiyorum ama en azından Almanya için yaptıklarıma saygı gösterin. Takımımız her zaman rekabetçi oldu. Bizim jenerasyonumuz Alman futbolunu değiştirdi. İzlemesi daha keyifli takıma dönüştük. SİYASİLER BİLE SALDIRDI

Erdoğan ile fotoğrafımızdan sonra, kendimi korumasız ve hakarete uğramış hissettim. Birçok kişiden hatta bazı siyasilerden bile, ırkçı saldırılara maruz kaldım. Alman Milli Takımı'ndan bir arkadaşım bile bu dönemde çıkıp, 'O bizim arkadaşımız ve ona hakaret edemezsiniz' diyemedi. Herkes duruma seyirci kaldı. ALMANYA'DA CİDDİ SORUNLAR VAR

Almanya'da ciddi problemler var. Geçenlerde Halle'de olanlara bakın. Maalesef, ırkçılık artık sedece aşırı sağcı problem değil. Toplumumuzun her kesimini işlemiş durumda. HER ŞEY BİR ANDA İPTAL OLDU

Dünya Kupası'ndan önce birçok sponsorluk anlaşması yapacaktım. Ancak bir anda hepsi iptal oldu. Beni asıl üzen Gelsenkirchen'de gittiğim bir okulda yaşadıklarım oldu. Maddi ve manevi yardım yaptığım okulda çocuklar ve çalışanlar ile zaman geçirecektim. Her şey planlıydı ama okul müdürü bana medya ilgisi nedeniyle okula gelmemem gerektiğini söyledi. Ben onlara elimi uzattım ama onlar bana geri dönmediler. KOLASINAC'TAN SAATİNİ İSTEDİLER

Saldırı olayında evimden Kolasinac'ın evine doğru gidiyordum. Kolasinac dışarıdaydı ve onunla konuştuk. Eşim yanımda oturuyordu. saldırganlar ile 10-15 saniye yüz yüze geldi. Fotoğraf çektirmek istediklerini zannettim. Sonra silahları olduğunu farkettik. Kolasinac'ın pahalı saatini farkettiler ve ona saati vermesi için bağırdılar. O da geri durmadı ve onlara saldırdı. Eşim ve Kolasinac için endişelendim. Ona arabaya binmesini söyledim ve bindikten sonra da arabayı sürdüm. Olaydan sonra birkaç hafta kötü geçti. Antrenmanlara gittiğimde eşimi düşünüyordum. Evde tek başına kalıyordu ve ben onun için endişelendim. Antrenmanlardan sonra hep eve, eşimin yanına gittim.