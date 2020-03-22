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Avrupa
AA / Fotoğraf: Facebook
Haber Giriş: 22.03.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Ozan Kabak’tan ‘evde kal’ çağrısı

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Ozan Kabak’tan ‘evde kal’ çağrısı
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan ‘Evde kal Türkiye’ çağrısına destek verdi.

OZAN Kabak, Anadolu Ajansı aracılığıyla paylaştığı videoda, “Dünyamız zor günlerden geçiyor. Lütfen alınan tedbirlere uyalım. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyelim ve evde kalalım” ifadelerini kullandı.

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