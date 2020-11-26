Oxford Caddesi Noel’e hazır ama...

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında, görkemli Noel ışıklarıyla süslenen caddede sadece süpermarket, eczane gerekli ürünleri satan işletmeler açık kalabilecek.

Büyük indirimlerle bilinen ve Black Friday (Kara Cuma) diye anılan 27 Kasım Cuma günü de caddedeki mağazalar sadece internetten satın alınan ürünlerin müşteriye teslimatını yapabilecek.

2 ARALIK’TA KALDIRILACAKTI

Başbakan Boris Johnson, 5 Kasım’da başlayan ulusal karantina uygulamasının 2 Aralık’ta kaldırılacağını açıklamıştı.

Caddedeki mağazalar ve esnaf da Noel alışverişiyle, salgın yüzünden yılın büyük bölümünde çektikleri mali sıkıntıların biraz olsun hafiflemesini umuyor. Bu esnaflardan biri de 9 yıldır caddede elektrikli bisikletle taksicilik yapan Selim Ulusoy. Müşterilerinin çoğu Katar ve Ummanlı olduğu için çevresinde ‘Katarlı Sultan’ diye bilinen Ulusoy, salgın nedeniyle işlerinin büyük darbe aldığını söyledi.





UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Bisikletinin arkasında Türkiye, Katar ve Umman bayrağı taşıyan Ulusoy “Turistlerin uğrak yeri olan Oxford Caddesi’nde saat 14.00’ten bu yana müşteri bekliyorum. Saat 18.00 oldu bir tek müşteri alamadım. Normal dönemde olsaydı şimdi cebimde en az 100 sterlin olurdu. Normalde bu saatte Oxford Caddesi’nde 2-3 bin kişi olurdu. İğne atsan yere düşmezdi. Şimdi ise cadddeler de 200-300 kişi var” dedi. Devletten aldığı yardımla geçindiğini söyleyen Ulusoy kısa sürede durumun normale dönmesini umduğunu da belirtti.