Otoyol protestosunda çevrecilere gözaltı

ÜLKE basınında ve sosyal medyadaki paylaşımlara göre, yaklaşık 80 çevreci A100 otoyolunun uzatılması için çalışmaların yapıldığı şantiyeyi işgal ederek pankartlar açtı. Otoyolun yapımının durdurulmasını talep eden çevreciler, bunun yerine yeşil alanlarının, çocuk oyun parklarının ve uygun fiyatlı konutların yapılmasını istedi. Olay yerine gelen polis eyleme müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin de olduğu aktarıldı. Almanya Gazeteciler Birliği (DJU) Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı Renate Gensch, yaptığı yazılı açıklamada, polisin eylemde gazetecilerin çalışmasını engellediğini ifade ederek 12 gazetecinin gözaltına alındığını belirtti. Gensch, “Bir meslektaşımızın üstü de arandı. Kamera ekipmanlarıyla basın temsilcisi olarak fark edilebilen ve İçişleri Bakanları Konferansı (IMK) tarafından tanınan ulusal basın kimlik kartına sahip meslektaşımızın bu şekilde mesleklerini icra etmelerinin engellenmesi çok abestir” değerlendirmesinde bulundu.

Berlin polisi de yaptığı açıklamada, aralarında 13 gazetecinin de bulunduğu büyük bir grubun bu sabah şantiyeye izinsiz girdiği ifade edildi. Gruptan çok azının kimlik belgelerini yanında taşımasından ve kimlik bilgilerini vermeyi reddetmelerinden dolayı kimlik tespitinin karakolda yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, bunun gruba da söylendiği kaydedildi. Berlin polisi, şantiyeye izinsiz girenler hakkında soruşturma yapılacağını bildirdi.