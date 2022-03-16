Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Otomobili küle döndü... İlk tepkisi ‘İhtiyarlamıştı zaten’ oldu

#Antalya#Yangın#Otomobil
Otomobili küle döndü... İlk tepkisi ‘İhtiyarlamıştı zaten’ oldu

Antalya’da seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin yardımıyla eşyalarını kurtaran sürücü, “İnsanlar neden ölüyor, o da ihtiyarlamıştı. Hayat bu” dedi.

Haberin Devamı

OTOMOBİL yangını, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya’dan emekli olduktan sonra Antalya’ya yerleşen Uğur Can Talu’nun kullandığı PF W 488 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Dumanların çıktığını gören araç sahibi Uğur Can Talu, otomobilini durdurup araç içerisinden kişisel eşyalarını dışarıya çıkarmaya başladı. Motor kısmından yayılan alevler kısa sürede aracı kapladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredekiler, alevleri söndürülebilmek için yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle cadde üzerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken, bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Yangın sonucu Talu’ya ait araç adeta küle döndü. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü Uğur Can Talu, “Kokmaya başlayınca pencereleri açtım. Duracak yer aradım. Birdenbire burada alev aldı. Eşyalarımı çıkarmama cevrede bulunanlar yardım etti” dedi. Talu, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya ise, “Biz neden ölüyoruz, o da ihtiyarladı. Hayat bu” diye cevap verdi.

Haberin Devamı

Otomobili küle döndü... İlk tepkisi ‘İhtiyarlamıştı zaten’ oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Yangın#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna