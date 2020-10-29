Önümüzdeki yıl hep birlikte coşkuyla kutlayacağız

MESAJINDA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Büyükelçilikte bu yıl Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun gerçekleştirilemediğine işaret eden Aydın, “Önümüzdeki sene, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü yeniden hep birlikte coşkuyla kutlayacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı. Büyükelçi Aydın, 97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zor şartlar altında kurulan Cumhuriyet’in aradan geçen sürede her alanda büyük ilerlemeler kaydederek, bugün bulunduğu bölgenin ötesinde uluslararası arenada etki ve söz sahibi bir güç haline geldiğini vurguladı. Almanya’da artan ırkçılık ve İslam karşıtlığına dikkati çeken Aydın, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Son dönemde giderek daha da yayılan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı olaylarının önüne geçilmesi yönünde gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi, hepimizin ortak talebi ve haklı beklentisidir. Ön yargı, bilgisizlik ve kendinden olmayanı ötekileştirmeye eğilimli hastalıklı bir ideolojinin sonucu ortaya çıkan bu tehlikeli akımlara karşı mücadelemizi sürdürmemiz önem taşımaktadır.”

Türkiye’nin Almanya’yla mevcut tarihi ve çok yönlü ilişkilerinin, son yıllarda yaşanan bir dizi sınamanın ardından karşılıklı çıkar ve saygı temelinde normalleşme sürecinde ilerlediğini vurgulayan Aydın, Almanya’da yaşayan 3.5 milyonluk Türk toplumunun iki ülke ilişkilerinde önemli ve ağırlıklı bir yere sahip olduğunu belirtti. Aydın, Almanya’da yaşayan Türklerin refah ve güvenlik içerisinde, hak ve hukuklarına saygı gösterilerek yaşamlarını sürdürmelerinin en temel öncelikleri olduğunun altını çizdi.

BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI

NATO’nun en ağırlıklı ve etkili üyelerinden biri olan Türkiye’nin, uluslararası barış ve istikrarın tesis edilmesine ve korunmasına önemli katkılar verdiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti: “Birçok anlaşmazlık ve çatışmanın yaşandığı yakın coğrafyasında, bir istikrar adası olarak ön plana çıkan Türkiye, son yıllarda yürüttüğü girişimci, insani dış politikası ve uluslararası sorunların adil şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki ilkeli duruşuyla dünyanın vicdanı konumuna yükselmiştir. Dünyada en çok sığınmacıyı barındıran Türkiye, aynı zamanda en fazla insani yardım yapan ülkelerden biridir.”

Aydın, mesajında, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve G-20 gibi önde gelen uluslararası örgütlerin kurucu üyeleri arasında yer aldığını da anımsattı.