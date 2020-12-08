Önümüzdeki iki haftada düşmezse...

SON 24 saat içinde 423 kişinin virüse yenik düştüğü ve böylece salgın nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 19 bin 342’ye yükseldiği belirtildi. Enstitü rakamlarına göre haftalık vaka sayısı ise 122 bin 178. Almanya’da şimdiye kadar 29 milyon 141 bin 172 test yapılırken, yoğun bakım istasyonlarında tedavi gören hasta sayısı ise 4 bin 179’a yükseldi. Ülkede artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla 2 Kasım’dan beri sıkı kurallar uygulanıyor. Ancak buna rağmen beklenen sonuç alınamadı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, önümüzdeki iki haftada vaka sayısının düşmemesi durumunda temasları düşürmek amacıyla daha sıkı kuralların uygulanabileceği mesajını verdi. Almanya’da 27 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında süper marketler hariç tüm işletmelerin ve dükkanların kapatılması planlanıyor.