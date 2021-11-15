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HABERLERAvrupa Haberleri

Önlemlere karşı geliyordu... O da koronaya yakalandı

#FPÖ#Herbert Kickl#Kovid-19
Önlemlere karşı geliyordu... O da koronaya yakalandı

Avusturya aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Kickl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi ve ailesinde hafta sonu Kovid-19 semptomlarının görüldüğünü, bunun üzerine PCR testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını aktardı. Kendisinde hafif semptomların olduğunu ve ateşinin bulunmadığını kaydeden Kickl, 14 gün karantinada kalacağını belirtti. FPÖ, ülkede bugün yürürlüğe giren aşı yaptırmamış ve hastalığı geçirmemiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek için hafta sonu gösteri düzenleneceğini açıklamıştı. Kickl, kendisi katılmasa da bu protestonun yapılacağını bildirdi.
Avusturya’da aşırı sağcı FPÖ başta olmak üzere sağ söyleme sahip çeşitli gruplar, iktidarın Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkıyor. Ülkede, bugünden itibaren aşı olmamış ve son 6 ayda hastalığı geçirmemiş kişiler için acil durumlar hariç kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

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#FPÖ#Herbert Kickl#Kovid-19

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