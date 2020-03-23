'Önce migren sandım! Daha önce böyle acı yaşamadım'

Spor dünyasında corona virüs hastalığını en erken geçiren isimlerden biri olan Brezilyalı futbolcu Jonathas, yaşadığı zor zamanları anlattı.

İspanya 2. Lig ekiplerinden Elche forması giyen Brezilyalı futbolcu Jonathas’ın corona virüs testi, geçtiğimiz hafta pozitif çıkmıştı. İyileşme sürecine giren Jonathas yaşadığı zor zamanları anlattı.

‘İLK 3 GÜN ÇOK ACI ÇEKTİM’

İlk günlerde semptomları anlayamadığını belirten Jonathas, “Ateşimin çıktığını hissettim. Önce migren sandım ancak hissettiğim çok yoğun bir acıydı. Sabah uyandığımda kulüp doktoruna gitmeye karar verdim. Semptomları anlattığımda bana yapılan korona testi pozitif çıktı. Özellikle ilk 3 gün vücudum yenik düştü ve çok acı çektim. Duşa girince bayılacak gibi oluyordum. Hareket edecek halim yoktu. Daha önce hiç böyle bir acı yaşamamıştım” ifadelerini kullandı.

Son olarak hastalığı atlatma sürecinde olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, “Şimdi daha iyiyim. Hafif antrenmanlara başladım. Ben bir sporcu olmama rağmen bu kadar acı yaşıyorsam yaşı ileri insanların neler yaşadığını tahmin bile edemiyorum” açıklamasında bulundu.