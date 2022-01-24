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‘Omikron, Avrupa için son dalga olabilir’

#DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge#‘Omikron Avrupa İçin Son Dalga Olabilir’#AVRUPADAN HABERLER
‘Omikron, Avrupa için son dalga olabilir’

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omikron dalgasının ardından Avrupa’da pandeminin sona ermesinin mümkün olduğunu açıkladı. Ancak Kluge, olası yeni varyantlar nedeniyle temkinli olma çağrısı yaptı.

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa’da pandeminin seyrine ilişkin olumlu tahminlerde bulundu. Örgütün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omikron dalgasının ardından Avrupa’da pandeminin sona erebileceğini söyledi. Kluge, AFP’ye açıklamasında, “Bu bölgede pandeminin son aşamalarına girilmesi olası” diye konuştu. Kluge, mevcut Omikron dalgasının yavaşlaması halinde birkaç hafta ve ay için aşılar ve hastalığı geçirmiş olmaktan ötürü küresel bir bağışıklığın oluşacağını, bahar ve yazın gelmesiyle birlikte mevsimsel faktörlerin de bu sürece katkı sağlayacağını belirtti. Kluge, “Yılın sonuna doğru Kovid-19’un geri dönmesinden önce bir rahatlama sürecine girebileceğimizi düşünüyoruz, ancak pandemi artık geri dönmeyebilir” dedi.

YÜZDE 60’A BULAŞACAK
DSÖ’nün tahminlerine göre, mart ayına kadar Avrupa’da yaşayanların yüzde 60’ına koronavirüsün Omikron varyantı bulaşmış olacak. İki yıl süren koronavirüs pandemisinin ardından Omikron varyantının ortaya çıkmasıyla pandeminin endemiye dönüşebileceği yorumları yapılmaya başlanmıştı. Bu değerlendirmelere temkinli yaklaşan Hans Kluge, “Endemi hakkında çok konuşuluyor ancak endemik demek önceden ne olacağını kestirebilmek demektir. Koronavirüs bizi birçok kez şaşırttı bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu. Artık bulaşı engellemekten ziyade risk grubundaki insanları korumanın öncelikli olduğunu belirten Kluge, durumun sağlık sisteminin Kovid-19 nedeniyle yük altına girmeyecek ve kesintiye uğrayan temel sağlık hizmetlerine devam edilebilecek şekilde isikrara kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Pandeminin sona erdirilmesi için dördüncü doz aşının gerekli olup olmayacağı sorusuna çekimser yanıt veren Kluge, her dozdan sonra bağışıklığın arttığının ise bir gerçek olduğunu söyledi. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 5 milyon 600 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa’da pandemi döneminde hayatını kaybedenlerin sayısı ise resmi verilere göre 1 milyon 700 bine ulaştı.

 

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